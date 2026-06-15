रातापानी टाइगर रिजर्व का त्रिशूलधारी बाघ, इकलौते टाइगर के दोनों गालों पर काला त्रिशूल निशान
भोपाल के रातापानी टाइगर रिजर्व का बाघ चर्चा में, एक्सपर्ट्स ने खोजा देश का पहला टाइगर जिसके दोनों गालों पर त्रिशूल जैसे काले निशान. बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : June 15, 2026 at 10:59 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल से सटे रातापानी टाइगर रिजर्व में घूम रहा एक यंग टाइगर इन दिनों चर्चा में है. ये शेर अपने शरीर पर बनी त्रिशूल की दुर्लभ आकृति की वजह से फेमस हो रहा है.टाइगर टी-1236 के गालों पर त्रिशूल की अनोखी आकृति है और यह अनोखी आकृति इसके चेहर पर दोनों ओर एक समान है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक संभवतः यह पहला बाघ है, जिसके दोनों गालों पर त्रिशूल का निशान हैं.
जल्द होगा इस टाइगर का नामकरण
टाइगर की पहचान उनके चेहरे के आसपास और शरीर पर बनी धारियों से होती है. यही वजह है कि अब टाइगर की पहचान त्रिशूल और भगवान शंकर से जोड़कर देखी जा रही है. वन विभाग इसका नामकरण भी करा रहा है और इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. संभावना है कि इस टाइगर को त्रिशूल टाइगर नाम दे दिया जाए.
देश में ऐसे निशान वाला एकमात्र टाइगर
औबेदुल्लागंज के डीएफओ हेमंत रायकवार कहते हैं, '' टाइगर के चेहरे और शरीर पर धारियों से बनने वाली आकृति आम हैं. लेकिन चेहरे पर बनी त्रिशूल की आकृति ने इसे पर्यटकों के बीच फेमस कर दिया है. देश में पहले राजस्थान के रणथंभौर और मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस तरह के बांध देखे गए थे, जिनके एक साइड पर त्रिशूल जैसा निशान था, लेकिन संभवतः यह देश में पहला बाघ है, जिसके दोनों गालों पर एक समान त्रिशूल के निशान हैं.'' हेमंत रायकवार कहते हैं कि यह पिछले डेढ़ सालों से रातापानी टाइगर रिजर्व में घूम रहा है.
केरवा में जन्मा, रातापानी में बनाई टेरेटरी
रातापानी टाइगर रिजर्व में घूम रहे टाइगर 1236 का जन्म केरवा के जंगलों में हुआ है. ये बाघिन 123 की संतान है, जो केरवा में घूमती रही है. केरवा में मां से अलग होकर टाइगर 1236 भटकते हुए रातापानी टाइगर रिजर्व में पहुंच गया और अब इसने रातापानी में अपनी स्थायी टेरेटरी बना ली है. सफारी के दौरान यह बाघ आमतौर पर वन्यजीव प्रेमियों को आसानी से दिखाई दे जाता है. वन्यजीव विशेषज्ञ आमेय विक्रय सिंह कहते हैं, '' यह जंगल में बेखौफ घूमता है और पर्यटकों की सफारी वाहनों को देखकर भी बिलकुल नहीं घबराता.''
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धारियों से ही होती है बाघों की पहचान
डीएफओ के मुताबिक, '' टाइगर के शरीर पर बनी धारियां या पट्टियां ही हर टाइगर की अलग पहचान बनाती हैं. इसके जरिए ही काउंटिंग के दौरान टाइगर की पहचान कर पाना संभाव हो पाता है और ज्यादातर इसी आधार पर टाइगर का नामकरण होता है.'' रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुदेश बाघमारे कहते हैं, '' दुनिया में किसी भी दो बाघों का धारियों का पैटर्न एक समान नहीं होता. यह ठीक इंसानों के हाथों की लकीरों या फिंगर प्रिंट्स के समान होती हैं. सभी बाघ के चेहरे, शरीर और पूंछ पर धारियों के पैटर्न अलग-अलग होता है.''