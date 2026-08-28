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महिला ने खुद को ट्रेनी IAS बताकर ठग लिए 39.17 लाख, भोपाल में FIR दर्ज

तृप्ति सिंह पर एक और FIR ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में खुद को ट्रेनी IAS अधिकारी और मध्य प्रदेश टूरिज्म (MPT) की एडिशनल डायरेक्टर बताकर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला ने MPT की होटल-रिसोर्ट लीज दिलाने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक फरियादी से 39.17 लाख रुपये ले लिए. मामले में आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ बागसेवनिया थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई फर्जी पहचान, दस्तावेज, बैंक खातों और संभावित अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा रही है. MPT की होटल-रिसोर्ट लीज के नाम पर फरियादी से करीब 35.30 लाख की ठगी थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया "फरियादी से संपर्क के दौरान आरोपी महिला ने खुद को प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारी बताया. कहा कि MPT में ऊंचे पद पर होने के कारण होटल या रिसोर्ट को लीज पर दिलाने में मदद कर सकती है. MPT की होटल-रिसोर्ट लीज के नाम पर फरियादी से करीब 35.30 लाख रुपये लिए गए. इसके अलावा नौकरी दिलाने के नाम पर भी उससे 3.87 लाख रुपये लिए जाने का आरोप है. इस तरह फरियादी से कुल 39.17 लाख रुपये लिए गए." मध्य प्रदेश में सीएम से लेकर हाईकोर्ट तक के फर्जी लेटर, कहीं ट्रांसफर तो कहीं कोर्ट केस रुकवाने की कोशिश रकम देने के बाद जब लीज की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और नौकरी भी नहीं मिली तो फरियादी ने आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी. आरोप है कि काफी समय तक रकम वापस नहीं की गई. बाद में सिर्फ 1 लाख रुपये ऑनलाइन वापस किए गए. इसके बाद फरियादी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर बागसेवनिया पुलिस ने आरोपी तृप्ति सिंह, उसके भाई सुधांशु सिंह, प्रखर सिंह और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.