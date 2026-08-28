महिला ने खुद को ट्रेनी IAS बताकर ठग लिए 39.17 लाख, भोपाल में FIR दर्ज
भोपाल के बागसेवनिया थाने में आरोपी तृप्ति सिंह, भाई और सहयोगियों के खिलाफ FIR, MPT की होटल-रिसोर्ट लीज और नौकरी दिलाने का दिया झांसा. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:21 PM IST
भोपाल: भोपाल में खुद को ट्रेनी IAS अधिकारी और मध्य प्रदेश टूरिज्म (MPT) की एडिशनल डायरेक्टर बताकर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला ने MPT की होटल-रिसोर्ट लीज दिलाने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक फरियादी से 39.17 लाख रुपये ले लिए. मामले में आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ बागसेवनिया थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई फर्जी पहचान, दस्तावेज, बैंक खातों और संभावित अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
MPT की होटल-रिसोर्ट लीज के नाम पर फरियादी से करीब 35.30 लाख की ठगी
थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया "फरियादी से संपर्क के दौरान आरोपी महिला ने खुद को प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारी बताया. कहा कि MPT में ऊंचे पद पर होने के कारण होटल या रिसोर्ट को लीज पर दिलाने में मदद कर सकती है. MPT की होटल-रिसोर्ट लीज के नाम पर फरियादी से करीब 35.30 लाख रुपये लिए गए. इसके अलावा नौकरी दिलाने के नाम पर भी उससे 3.87 लाख रुपये लिए जाने का आरोप है. इस तरह फरियादी से कुल 39.17 लाख रुपये लिए गए."
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रकम देने के बाद जब लीज की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और नौकरी भी नहीं मिली तो फरियादी ने आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी. आरोप है कि काफी समय तक रकम वापस नहीं की गई. बाद में सिर्फ 1 लाख रुपये ऑनलाइन वापस किए गए. इसके बाद फरियादी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर बागसेवनिया पुलिस ने आरोपी तृप्ति सिंह, उसके भाई सुधांशु सिंह, प्रखर सिंह और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
फर्जी IAS पहचान का पूरा मायाजाल
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब तृप्ति सिंह राजपूत पर खुद को IAS अधिकारी बताकर ठगी करने के आरोप में मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी पुलिस कार्रवाई चल रही है. चंदेरी मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी के भोपाल स्थित घर और ससुराल से कथित IAS ट्रेनिंग से जुड़े मोमेंटो और दस्तावेजों की प्रतियां बरामद करने की जानकारी दी है. पुलिस ने ‘भारत सरकार’ लिखी पट्टी लगी इनोवा कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल प्रभाव जमाने के लिए किए जाने का आरोप है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोगों के सामने खुद को अधिकारी के तौर पर पेश करती थी और इसी पहचान के जरिए लोगों का भरोसा जीतती थी. जांच में उसके कथित तौर पर महंगे होटल में ठहरने और हवाई यात्रा जैसी जीवनशैली से जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं.
भाई और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच
बागसेवनिया थाने में दर्ज नए मामले में तृप्ति सिंह के साथ उसके भाई और अन्य सहयोगियों को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन बैंक खातों में गई, फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए और पूरे मामले में प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका रही? पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इसी तरीके से भोपाल या मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी अन्य लोगों से नौकरी, सरकारी पद या MPT की लीज के नाम पर रकम ली गई है.