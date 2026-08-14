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मध्य प्रदेश की IAS नेहा मारव्या फिर चर्चा में, कर्मचारी अधिकारियों ने मोहन यादव को लिखा पत्र

परियोजना के अपर आयुक्त भी आईएएस के खिलाफ खुलकर सामने आए. उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को बेइज्जत किया जा रहा है. 13 अगस्त को भी एक मीटिंग में ऐसा ही हुआ. बैठक के दौरान एक विषय पर चर्चा के दौरान आईएएस अधिकारी 2 अपर संचालक स्तर की दो महिला अधिकारियों पर बुरी तरह से भड़क गई और उन्होंने दोनों को मीटिंग से बाहर कर दिया.। इस तरह का व्यवहार आम हो गया है.

अधिकारियों कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या उनके साथ बदसलूकी करती हैं. छोटी-छोटी बातों पर कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोकने और नोटिस जारी किए जाते हैं. कर्मचारियों ने आईएएस के खिलाफ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को भी पत्र भेजा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या एक बार फिर चर्चा में हैं. जनजातीय क्षेत्रीय विकास परियोजना में बतौर संचालक पदस्थ आईएएस नेहा मारव्या पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए उनके ही विभाग के कर्मचारी अधिकारी सड़क पर उतर आए हैं. विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को पूरे दिन काम बंद रखा.

एपीओ कुलदीप ने आरोप लगाया, "विभाग में स्टॉफ की कमी है, इसके बाद भी हर फाइल मिनटों में मांगी जाती है. प्रदेश में करीबन 450 काम संचालित हो रहे हैं. इससे जुड़ी माप पुस्तिकाएं और दूसरी जानकारी संबंधित एजेंसी के पास ही उपलब्ध होती हैं, लेकिन यह जानकारियों तत्काल मांगी जाती हैं, जबकि इन्हें मंगाने में समय लगता है."

महिला अपर संचालक शिवानी गुप्ता ने आरोप लगाया, "उन्हें लोकसभा के एक ऐसे सवाल के उत्तर के बारे में डांट दिया गया, जो जानकारी उनके पास थी ही नहीं. जबकि उन्होंने ही जानकारी दिल्ली से बुलाकर उपलब्ध कराने के लिए कहा था, इसके बाद भी उन्हें बुरी तरह से फटकारा गया."

मुख्यमंत्री मोहन यादव से की शिकायत

आईएएस अधिकारी के व्यवहार को लेकर आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी संघ ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है. विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात करने का समय मांगा है. उधर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी आईएएस के व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है.

हालांकि मामले को लेकर आईएएस से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. इस मामले में ईटीवी भारत को उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है. 2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या नेताओं से विवादों और फिर 14 साल तक कलेक्टरी न मिलने को लेकर चर्चा में रही हैं. जनवरी 2025 में उन्होंने कलेक्टर न बन पाने को लेकर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक पीड़ा व्यक्त की थी, इसके बाद उन्हें डिंडौरी कलेक्टर बनाया गया, लेकिन 10 माह बाद ही उनका तबादला कर दिया गया था.