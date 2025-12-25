8 हजार पेड़ों को बचाने सड़कों पर उतरे शहरवासी, कटे पेड़ों को श्रद्धांजलि देकर भावुक हुए पर्यावरणप्रेमी

8 हजार पेड़ों को बचाने सड़कों पर उतरे शहरवासी, कटे पेड़ों को श्रद्धांजलि देकर भावुक हुए पर्यावरणप्रेमी
भोपाल में 16 किमी लंबी 10 लेन सड़क के लिए काटे जा रहे 8 से 12 हजार पेड़. शहरवासियों ने पेड़ों को बचाने किया प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 10:31 PM IST
भोपाल: राजधानी में सड़क बनाने के लिए काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए गुरुवार को शहरवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शहरवासियों ने हाथों में तख्तियां लेकर वृक्षों को बचाने की गुहार लगाई और बाद में पेड़ों से चिपक कर चिपको आंदोलन किया. रत्नागिरी तिराहे से आशाराम नगर तिराहे तक करीब 16 किलोमीटर की 10 लेन सड़क बनाई जा रही है. इसके कारण अयोध्या बायपास रोड पर 8 से 12 हजार पेड़ काटे जाने हैं. उनमें से ढाई हजार पेड़ अभी 2 दिन पहले काटे गए.
इन पेड़ों को काटे जाने पर पर्यावरणप्रेमी उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मैं मांग करुंगा अपने देश के नेताओं और अधिकारियों से कि भगवान उनको सदबृद्धि दे. उनके कारण ही ये पेड़ असमय मर गए हैं. यहां पहुंचे लोगों ने श्रद्धाभाव से एनएचएआई द्वारा काटे गए पेड़ों पर अगरबत्ती लगाकर मौन रखा. इस दौरान पर्यावरण प्रेमी भावुक दिखे.
'सालभर में 45 हजार रुपए की आक्सीजन देता है एक पेड़'
पर्यावरणप्रेमी उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "एनएचआई से पेड़ काटने के लिए 6 हजार रुपये के हिसाब से पैसा जमा कराया गया है. जबकि उच्चतम न्यायालय ने 2023 में 74,500 रुपए एक पेड़ की कीमत निर्धारित की थी. वहीं 26 मार्च 2025 को एक पेड़ की कीमत 1 लाख निर्धारित की गई है. ऐसे में इन पेड़ों की कीमत 78.41 करोड़ रुपये जमा कराना था, अगर पेड़ काटने की अनुमति देनी थी. 50 साल पुराना पेड़ एक साल में कम से कम 45 हजार रुपये की आक्सीजन देता है. वहीं 20 हजार रुपये की लकड़ी निकलती है."
'सड़क पर फ्लाईओवर बनाने से बच सकते हैं पेड़'
भेल कर्मचारी और श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने कहा कि "इस सड़क पर इतना ट्रैफिक नहीं है कि 10 लेन सड़क बनाई जाए. बिना पेड़ काटे फ्लाइओवर बनाकर भी बायपास निकाला जा सकता है. हम सरकार से यहीं मांग कर रहे हैं कि इन पेड़ों को बिना काटे फ्लाइओवर बनाया जाए. एनएचएआई द्वारा जो 80 हजार पेड़ों को लगाने की बात हो रही है, तो एक पेड़ को बड़ा होने में 25 साल लगते हैं. इतने सालों में क्या पता लगाए गए पेड़ बड़े होंगे या नहीं. इसलिए हमारी मांग है कि सड़क के उपर फ्लाईओवर बनाकर इसे 10 लेन किया जाए."
'पेड़ों को काटकर छीनी जा रहीं सासें'
अयोध्या नगर बायपास पर काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में शामिल होने आई सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा ने बताया कि "पेड़ हैं तभी हमारा जीवन है, पेड़ नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे. बहुत सख्ती से इसका विरोध करना जरुरी है. सारी जनता को आगे आना चाहिए. ये किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है. यह पूरे शहर की बात है. इन पेड़ों को काटकर हमारे देश, समाज की सांसे छीनी जा रही हैं. इसको लेकर हम लोग विरोध जता रहे हैं."
'अरावली की तरह पेड़ों को बचाने के लिए आएं आगे'
उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "पेड़ों को बचाने के लिए यह मुहिम नई नहीं है. हमारे साथी एनजीटी और कोर्ट के साथ पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं. आज देश के 66 प्रतिशत जिले प्रदूषण की चपेट में है. भोपाल का भी एयर सूचकांक कहां जा रहा है. यदि हम घरों से नहीं निकलेंगे तो पेड़ कैसे बचेंगे."
उमाशंकर तिवारी ने कहा कि " न्यायालय में जो लोग इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जनता को भी सड़कों पर आना होगा. फेसबुक, वाट्सअप और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पर्यावरण को बचाने के लिए मैसेज भेजते हैं. लेकिन जब तक मैसेज भेजने वाले लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक पेड़ों को काटने से कोई नहीं रोक सकता. यदि भोपाल में पेड़ों को बचाना है तो जिस प्रकार अरावली को बचाने के लिए राजस्थान की जनता सामने आई उसी प्रकार भोपालवासियों को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा."