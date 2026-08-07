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मोती मस्जिद चौराहे से बैरिकेडिंग हटाए प्रशासन, धरने पर बैठे व्यापारियों का फूटा गुस्सा

बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने की मांग ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद चौराहे पर की गई बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों में आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. व्यापार प्रभावित होने से परेशान विभिन्न व्यापारी संगठनों ने शुक्रवार को सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया. मोती मस्जिद चौराहे पर हाथों में तिरंगा और तख्तियां थामकर व्यापारियों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने की मांग की. बैरिकेडिंग से कारोबार बुरी तरह हो रहा प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण पुराने शहर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने कहा कि मोती मस्जिद चौराहे पर लगाए गए बैरिकेड्स की वजह से चौक बाजार, लखेरापुरा, सराफा, जुमेराती और बुधवारा जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. खासकर भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहन सीधे बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.