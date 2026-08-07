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मोती मस्जिद चौराहे से बैरिकेडिंग हटाए प्रशासन, धरने पर बैठे व्यापारियों का फूटा गुस्सा

पुराने भोपाल के मोती मस्जिद चौराहे पर बैरिकैडिंग को लेकर चौक बाजार व्यापारी संघ ने किया प्रदर्शन. चौक, लखेरापुरा बाजार की नहीं खुली दुकानें. सैयद आबिद की रिपोर्ट.

BHOPAL MOTI MASJID BARRICADING
बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:00 PM IST

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भोपाल: भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद चौराहे पर की गई बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों में आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. व्यापार प्रभावित होने से परेशान विभिन्न व्यापारी संगठनों ने शुक्रवार को सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया. मोती मस्जिद चौराहे पर हाथों में तिरंगा और तख्तियां थामकर व्यापारियों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने की मांग की.

बैरिकेडिंग से कारोबार बुरी तरह हो रहा प्रभावित

व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण पुराने शहर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने कहा कि मोती मस्जिद चौराहे पर लगाए गए बैरिकेड्स की वजह से चौक बाजार, लखेरापुरा, सराफा, जुमेराती और बुधवारा जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. खासकर भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहन सीधे बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

भोपाल में व्यापारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा, "बैरिकेडिंग का असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं." 1 अगस्त को चौक बाजार में लगी आग का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई थी.

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भोपाल में व्यापारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

विरोध प्रदर्शन में कई व्यापारी संगठन हुए शामिल

विरोध प्रदर्शन में भोपाल व्यापारी महासंघ, सराफा एसोसिएशन, वस्त्र व्यवसायी संघ सहित कई व्यापारी संगठन शामिल हुए. सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के नाम पर व्यापार और आमजन की सुविधा से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग हटाकर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू की जाए, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहें.

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