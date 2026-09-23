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UPI ट्रांजेक्शन चार्ज के विरोध में व्यापारी, भोपाल में मनाया नो यूपीआई डे, फैसला वापस लेने की मांग

UPI ट्रांजेक्शन चार्ज के विरोध में व्यापारी ( ETV Bharat )