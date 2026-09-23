UPI ट्रांजेक्शन चार्ज के विरोध में व्यापारी, भोपाल में मनाया नो यूपीआई डे, फैसला वापस लेने की मांग
भोपाल में व्यापारियों ने मनाया नो यूपीआई डे, 0.4 प्रतिशत MDR के विरोध में चौक बाजार पर प्रदर्शन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 8:21 PM IST
भोपाल: यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर के विरोध में बुधवार को प्रदेशभर के व्यापारियों ने 'नो यूपीआई डे' मनाकर विरोध जताया. भोपाल के चौक बाजार में व्यापारियों ने यूपीआई क्यूआर स्कैनर और साउंड बाक्स पर काला कपड़ा डालकर प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने सरकार से प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था वापस लेने की मांग की और कहा कि इससे पहले से महंगाई की मार झेल रहे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
चौक बाजार से सरकार को चेतावनी
चौक व्यापार व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा कि "व्यापारी यूपीआई पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए. व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने भी अपनी मांग रखी है. जैन ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा."
किराना से सराफा तक असर का दावा
व्यापारिक संगठनों के मुताबिक प्रस्तावित एमडीआर का असर किराना, सराफा, कपड़ा, आटोमोबाइल समेत कई कारोबारों पर पड़ सकता है. संगठनों का कहना है कि कुछ कारोबारों में मुनाफे का मार्जिन बेहद कम होता है. ऐसे में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर अतिरिक्त शुल्क लगने से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी. व्यापारियों ने सरकार से यूपीआई भुगतान को शुल्क मुक्त रखने की मांग की है.
बीसीसीआई ने भी उठाई जीरो एमडीआर की मांग
भोपाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने भी यूपीआई पर जीरो एमडीआर की मांग उठाई है. संगठन ने केंद्र और प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर प्रस्तावित शुल्क पर आपत्ति जताई है. व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई अब रोजमर्रा के कारोबार का प्रमुख भुगतान माध्यम बन चुका है, इसलिए इस पर अतिरिक्त शुल्क का असर छोटे कारोबारियों तक पहुंच सकता है.
भोपाल से इंदौर तक विरोध
'नो यूपीआई डे' के तहत भोपाल के अलावा इंदौर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में भी व्यापारियों ने विरोध जताया. कई जगह यूपीआई स्कैनर और साउंड बाक्स पर काले कपड़े डालकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया. व्यापारियों ने यूपीआई बंद करो, यूपीआई पर चार्ज बंद करो जैसे नारे लगाए.
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पेट्रोल पंप संचालक भी विरोध में
एमडीआर के विरोध में पेट्रोल पंप संचालक भी पहले ही ऐलान कर चुके हैं. मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलरों ने 16 अक्टूबर से 2,000 रुपए से अधिक के पेट्रोल-डीजल भुगतान यूपीआई से स्वीकार नहीं करने की घोषणा की है. व्यापारिक संगठनों का कहना है कि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा.