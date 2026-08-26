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हमें बेघर न करो सरकार, सीलिंग के विरोध में रामधुन गाते सड़क पर उतरे व्यापारी

राजधानी भोपाल में व्यापारियों का हल्लाबोल, व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई से आक्रोशित हैं बिजनेसमैन. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.

Bhopal Traders protest
राजधानी भोपाल में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:16 PM IST

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भोपाल: आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में भोपाल के व्यापारियों ने बुधवार को गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज बुलंद की. यह विरोध प्रदर्शन भोपाल चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में हुआ. जिसमें बुधवार सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बड़ी संख्या में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यापारी इकट्ठा हुए. इस दौरान व्यापारियों ने प्रार्थना सभा की और रामधुन गाकर सरकार से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की.

रामधुन की गूंज में सरकार से भावुक अपील

व्यापारियों ने सामूहिक रूप से रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम की रामधुन गाई. इसके बाद व्यापारियों ने अपनी मांग को गीत के जरिए भी सामने रखा. सीताराम, सीताराम, आज कहें हम राम, सुनो हमारी पुकार, हमें बेघर न करो सरकार जैसे बोलों के जरिए सीलिंग कार्रवाई रोकने और समाधान निकालने की अपील की गई. इस दौरान व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए.

नगर निगम के नोटिस से परेशान हैं व्यापारी (ETV Bharat)

नगर निगम के नोटिस से परेशान हैं व्यापारी

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान गोविंद गोयल ने कहा, "भोपाल का व्यापारी परेशान है. लगातार नोटिस मिलने से लोग तनाव में हैं और रात को चैन से नहीं सो पा रहे हैं. फिलहाल 8 से 10 हजार लोगों पर इसका असर है, लेकिन कार्रवाई का दायरा बढ़ा तो करीब 60 हजार लोगों के प्रभावित होने की आशंका है. परिवार और रोजगार से जुड़े लोगों को मिलाकर लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं. प्रत्येक दुकान पर एक कर्मचारी भी मानें तो बड़ी संख्या में रोजगार प्रभावित होगा."

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सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

मास्टर प्लान से परेशानियों का खात्मा

गोयल ने आगे कहा कि 1995 के बाद भोपाल का नया मास्टर प्लान नहीं आया. कई लोगों ने उपलब्ध जगहों पर दुकानें शुरू कीं और इसके लिए सरकारी नियमों के तहत लाइसेंस, कर, जीएसटी, आयकर और अन्य औपचारिकताएं पूरी कींं. ऐसे में अब अचानक कार्रवाई के बजाय सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए.

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व्यापारियों ने मास्टर प्लान लागू करने की मांग की (ETV Bharat)

वे कहते हैं कि सरकार चाहे तो मिश्रित भूमि उपयोग या नए मास्टर प्लान के जरिए रास्ता निकाल सकती है. इससे व्यापारियों का रोजगार भी बचेगा और सरकार के राजस्व पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. भोपाल चैंबर और व्यापारी महासंघ व्यापारियों के साथ खड़े हैं और गांधीजी के बताए अहिंसक रास्ते से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं.

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