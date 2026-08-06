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राजधानी में सीलिंग का संकट, 90 फीसदी दुकानें बंद हुईं तो ठप हो जाएगा भोपाल, व्यापारियों की विजयवर्गीय से गुहार

भोपाल केरिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद व्यापारी संगठनों ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से की मुलाकात.

Minister Kailash Vijayvargiya
भोपाल में व्यापारियों ने मंत्री विजयवर्गीय से मुलाकात की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी के रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है. गुरुवार को व्यापारी संगठनों ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर तत्काल राहत की मांग की. उनका कहना है कि यदि नगर निगम ने बड़े स्तर पर सीलिंग अभियान शुरू किया तो भोपाल की 90 प्रतिशत दुकानें प्रभावित होंगी और त्योहारी सीजन से पहले शहर का कारोबार पूरी तरह ठप हो सकता है.

सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से नहीं रख सकी पक्ष

व्यापारी संघ के आनंद जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से भोपाल की वास्तविक स्थिति प्रभावी ढंग से नहीं रखी गई. उन्होंने कहा कि राजधानी में वर्ष 2005 के बाद से नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ, जबकि इसी अवधि में शहर की आबादी कई गुना बढ़ गई. व्यावसायिक भूखंड पर्याप्त संख्या में विकसित नहीं किए गए, जिसके कारण लोगों ने मजबूरी में रिहायशी क्षेत्रों में व्यापार शुरू किया.

भोपाल में दुकानों पर सीलिंग का संकट (ETV Bharat)

मिक्स लैंड यूज लागू करने की मांग

व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि 29 जून को तैयार किए गए मसौदे को तत्काल लागू किया जाए, जिस पर 15 जुलाई तक दावे-आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं. यदि यह संभव नहीं है तो मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था लागू की जाए या फिर गुजरात के वर्ष 2022 वाले मॉडल की तर्ज पर शुल्क लेकर ऐसे प्रतिष्ठानों को नियमित किया जाए. उनका कहना है कि इससे हजारों परिवारों का रोजगार बचाया जा सकेगा.

राखी और दीपावली से पहले कारोबार पर संकट

आनंद जैन ने कहा कि नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय दिया है. उनके अनुसार यदि सीलिंग अभियान तेज हुआ तो 30 हजार से 50 हजार प्रतिष्ठान प्रभावित हो सकते हैं. इससे राखी, दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा और आम लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं तक उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी.

मंत्री बोले- व्यापारियों के हित में ही निकलेगा समाधान

इस बैठक में मौजूद व्यापारियों और अधिवक्ताओं ने कानूनी विकल्पों पर भी चर्चा की गई. कुछ प्रतिनिधियों ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर करने और इस बीच नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग उठाई. इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला कानूनी रूप से जटिल है और सरकार विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर समाधान तलाश रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए जो भी वैधानिक रास्ता होगा, सरकार उस पर आगे बढ़ेगी. हमारे विभाग ने मास्टर प्लान दो साल पहले बना दिया है. मुख्यमंत्री उसको देखेंगे और जब भी अनुकूलता होगी, वे जारी करेंगे.

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