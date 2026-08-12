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भोपाल के TIT कॉलेज में सनसनी, छात्र ने जूनियर्स को मारे ताबड़तोड़ चाकू, 4 घायल, आरोपी गिरफ्तार

भोपाल के TIT कॉलेज में छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, मामूली बात पर थर्ड ईयर के छात्र ने चार छात्रों पर किया चाकू से हमला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL TIT COLLEGE FIGHT
भोपाल के TIT कॉलेज में छात्रों के बीच खूनी संघर्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 5:08 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 5:28 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में TIT कॉलेज के छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद थर्ड ईयर के एक छात्र ने सेकंड ईयर के चार छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में चारों छात्र घायल हुए हैं. घटना के बाद पिपलानी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

TIT कॉलेज में छात्रों में विवाद
भोपाल के TIT कॉलेज के थर्ड और सेंकड ईयर छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. जानकारी के मुताबिक, थर्ड ईयर के छात्र कृष्णा साहू ने सेंकड ईयर के चार छात्रों पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस के मुताबिक, घायल चारों छात्र TIT कॉलेज में सेकंड ईयर के छात्र हैं. चारों अपने क्लासमेट ऋत्विक की बाइक लौटाने के लिए गए थे. इसके बाद वे अपने एक अन्य साथी को छोड़ने सोनागिरी पहुंचे थे.

इसी दौरान वहां मौजूद थर्ड ईयर के छात्र कृष्णा साहू से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया. विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई. देखते ही देखते बहस बढ़ गई और आरोपी कृष्णा साहू ने चाकू निकालकर चारों छात्रों पर हमला कर दिया. हमले में छात्रों के हाथ-पैर समेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.

पुलिस ने किया आरोपी छात्र को गिरफ्तार
पिपलानी थाने के जांच अधिकारी मिथलेश यादव ने बताया कि, ''घटना में शामिल दोनों पक्ष TIT कॉलेज के छात्र हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोनागिरी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला किया. पुलिस ने आरोपी छात्र कृष्णा साहू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस अब विवाद की मूल वजह, हमले में इस्तेमाल चाकू और घटना के दौरान मौजूद अन्य छात्रों की भूमिका की भी जांच कर रही है.''

Last Updated : August 12, 2026 at 5:28 PM IST

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