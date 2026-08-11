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Gen Z के जोश और तिरंगे के साथ बनेगा नया रिकार्ड, मोहन यादव संग निकलेगी तिरंगा यात्रा

राजधानी भोपाल में 14 अगस्त को निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा, 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान, पुलिस संभालेगी कमान.

BHOPAL TIRANGA YATRA
मोहन यादव संग निकलेगी तिरंगा यात्रा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 3:40 PM IST

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भोपाल: आजादी के अमृत महोत्सव और हर-घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल में 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे. यह यात्रा हुजूर विधानसभा के मुखर्जी नगर, कोलार से शुरू होकर यात्रा संत हिरदाराम नगर और बैरागढ़ तक जाएगी. आयोजकों का दावा है कि इस बार यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे. खास बात यह है कि आयोजन में नई पीढ़ी यानी जेन-Z की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर है.

तिरंगा यात्रा में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान

आयोजकों ने बताया कि पिछली बार करीब 35 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान था. इस बार पंजीयन और लोगों के उत्साह को देखते हुए संख्या लाखों में पहुंच सकती है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि "इस वर्ष की यात्रा इतनी विशाल होगी कि देशभर में इसकी चर्चा होगी. वहीं यात्रा मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय नागरिक मंच बनाकर लोगों का स्वागत भी करेंगे."

तैयारियों का जायजा लेते मंत्री और अधिकारी (ETV Bharat)

बारिश के बीच व्यवस्थाओं का जायजा

यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस आयुक्त संजय कुमार के साथ प्रारंभ स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान विधायक ने मदर टेरेसा स्कूल के सामने बनने वाले मंच और यात्रा में शामिल होने वाले नागरिकों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. साथ ही बारिश को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए.

पुलिस संभालेगी विशाल यात्रा की कमान

पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि "यात्रा हर साल विराट स्तर पर होती है और इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने यात्रा के संचालन और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की है, ताकि इतने बड़े आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रहे."

जेन-जी को जोड़ने पर प्रशासन का जोर

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि "ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सामाजिक संगठनों और आमजन को आजादी के महोत्सव से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों से नई पीढ़ी यानी जेन-जी में देशभक्ति की भावना और शहीदों के प्रति जुड़ाव बढ़ता है."

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