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घर पर तिरंगा फहराकर बुलेट से निकले मोहन यादव, प्रोटोकाल छोड़ बच्चों के बीच पहुंचे सीएम

मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ. युवाओं को दिया देशभक्ति का संदेश.विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL TIRANGA YATRA
तिरंगा लेकर बुलेट से निकले मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में रविवार सुबह सड़कों पर देशभक्ति का जबरदस्त नजारा देखने को मिला. जब बारिश की बूंदों के बीच हाथ में तिरंगा और बुलेट पर सवार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तिरंगा यात्रा के लिए निकले तो माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर हो गया. खास बात यह रही कि रास्ते में बच्चों को देखकर मुख्यमंत्री ने अपना प्रोटोकाल पीछे छोड़ दिया और उनसे संवाद किया. इसके साथ ही सीएम ने बच्चों को तिरंगा भेंट करते हुए उनके साथ पैदल चल दिए.

घर पर फहराया तिरंगा, फिर बुलेट से निकले मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सबसे पहले अपने भोपाल स्थित निवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया. इसके बाद वे सुरक्षा जवानों और कर्मचारियों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. मुख्यमंत्री खुद बुलेट पर सवार हुए और हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा की शुरुआत की. कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन यात्रा का जोश कम नहीं हुआ.

मोहन यादव ने युवाओं को दिया देशभक्ति का संदेश (ETV Bharat)

बारिश के बीच भी नहीं रुके कदम

बारिश तेज होने के बावजूद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव यात्रा में आगे बढ़ते रहे. बुलेट पर सवार मुख्यमंत्री और बारिश में लहराता तिरंगा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया. इस यात्रा का उद्देश्य केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए युवाओं और आम नागरिकों को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का संदेश भी दिया गया.

MADHYA PRADESH TIRANGA CAMPAIGN
बारिश के बीच भी नहीं रुके कदम (ETV Bharat)

बच्चों को देखा तो रोक दिया काफिला

तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की नजर रास्ते में खड़े बच्चों पर पड़ी तो वे रुक गए. उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें तिरंगा भेंट किया. मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि बच्चों, बारिश हो रही है, आप सब भीग जाओगे. बच्चों ने उत्साह से जवाब दिया कि उन्हें बारिश में भीगना पसंद है. बच्चों का यह उत्साह देखकर मुख्यमंत्री खुद उनके साथ पैदल चल पड़े. बारिश में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री का यह सहज अंदाज यात्रा का सबसे खास दृश्य बन गया.

MOHAN YADAV RIDING MOTORCYCLE
घर पर फहराया तिरंगा, फिर बुलेट से निकले मोहन यादव (ETV Bharat)

युवाओं को दिया देशभक्ति का संदेश

तिरंगा यात्रा के टीटी नगर स्टेडियम पहुंचने के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. यहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छात्रों, युवाओं और नागरिकों को संबोधित किया. उन्होंने "युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया और हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन बनाने की अपील की." मुख्यमंत्री ने कहा कि "तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही भारत की असली ताकत है."

MADHYA PRADESH TIRANGA CAMPAIGN
बच्चों को देखा तो रोक दिया काफिला (ETV Bharat)

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