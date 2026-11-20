मध्य प्रदेश में पहली बार बाघ का जटिल ऑपरेशन, सागर नेशनल हाइवे 44 पर लंगड़ाते मिला था टाइगर
सागर के नेशनल हाइवे 44 पर बरकोटी के जंगल में सड़क किनारे मिला था घायल बाघ, भोपाल में टाइगर के पैर की हुई सफल सर्जरी. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:16 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के सागर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले नर बाघ का भोपाल में ऑपरेशन किया गया है. 3 नंवबर को सागर वन मंडल के परिक्षेत्र ढाना की बीट रानगिर में इस चार साल के नर बाघ को गंभीर रूप से घायल पाया गया था. इसकी सूचना मिलने के बाद इसे रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था, जहां उसके पैर का ऑपरेशन किया गया. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाघ अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसने सामान्य तरीके से चलना-फिरना शुरू कर दिया है.
पैर का करना पड़ा जटिल ऑपरेशन
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक विजय कुमार ने बताया कि "टाइगर को वन विहार में लाए जाने के बाद जब इसका एक्स रे किया गया तो उसके पैर में फैक्चर पाया गया. इलाज के करीबन सात दिन बाद पाया गया कि पैर की टूटी हुई हड्डी त्वचा को भेदकर बाहर आ गई. इसके बाद बाघ के पैर का ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया. इसके बाद वन्य जीव विशेषज्ञों की निगरानी में वन विभाग में बाघ के पैर का ऑपरेशन किया गया.
मध्य प्रदेश में वन्यजीव के इलाज में अपनी तरह की पहली इस सर्जरी के दौरान बाघ के बाएं पिछले पैर के हॉक ज्वाइंट का फ्यूजन किया गया है. संचालक विजय कुमार के मुताबिक घायल नर बाघ की स्थिति अब सामान्य है और अब उसने पहले की तरह भोपाल करना शुरू कर दिया है. बाघ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है."
वाहन की टक्कर से हुआ था बाघ घायल
दरअसल, 2 नवंबर को सागर के नेशनल हाइवे 44 पर बरकोटी के जंगल में सड़क से कुछ ही दूरी पर यह बाघ बैठा हुआ था. वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था. सूचना मिलते ही बाघ को देखने के लिए ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. बाघ ठीक से चल भी नहीं पा रहा था. आशंका जताई जा रही है कि सड़क पार करते वक्त किसी वाहन की टक्कर से वह घायल हुआ है. जिस स्थान से बाघ मिला था, उसके पास से ही नेशनल हाईवे 44 गुजरता है. इस हाइवे के दोनों तरफ जंगल है. 2024 में भी बरकोटी घाटी के पास वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की भी मौत हो गई थी.