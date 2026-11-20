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मध्य प्रदेश में पहली बार बाघ का जटिल ऑपरेशन, सागर नेशनल हाइवे 44 पर लंगड़ाते मिला था टाइगर

भोपाल में हुई बाघ की सर्जरी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के सागर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले नर बाघ का भोपाल में ऑपरेशन किया गया है. 3 नंवबर को सागर वन मंडल के परिक्षेत्र ढाना की बीट रानगिर में इस चार साल के नर बाघ को गंभीर रूप से घायल पाया गया था. इसकी सूचना मिलने के बाद इसे रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था, जहां उसके पैर का ऑपरेशन किया गया. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाघ अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसने सामान्य तरीके से चलना-फिरना शुरू कर दिया है.

पैर का करना पड़ा जटिल ऑपरेशन