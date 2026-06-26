मार्निंग वॉक पर मौत का साया, अटैकिंग मोड में दिखा बाघ, बाल-बाल बचे लोग
भोपाल में मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर पर बाघ ने की हमले की कोशिश, सावधानी से बची जान, अटैक से पहले भाग गया टाइगर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 1:24 PM IST
भोपाल: राजधानी के चंदनपुरा सिटी फारेस्ट क्षेत्र से सटे जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी रोड पर शुक्रवार सुबह उस समय दहशत फैल गई, जब मार्निंग वॉक पर निकले लोगों का सामना एक बाघ से हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना सुबह करीब 6.30 से 7 बजे के बीच की है. अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाघ बेहद आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाघ ने एक राहगीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते शोर मचाने और एक पालतू कुत्ते के बीच में आ जाने से बड़ा हादसा टल गया.
अचानक सामने आया बाघ, चीख-पुकार से टला हमला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला अपनी कार से पक्षियों को दाना डालने पहुंची थी. इसी दौरान उनके सामने से बाघ गुजर गया. शुरुआत में उन्होंने उसे कुत्ता समझा, लेकिन जब उसने एक राहगीर की ओर तेजी से दौड़ लगाई तो महिला ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. आवाज सुनते ही बाघ बाउंड्री पार कर झाड़ियों की ओर भाग गया.
पालतू डागी बना रक्षक, जमीन पर मिले पंजों के निशान
स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ पूरी तरह अटैकिंग मोड में था और हमला करने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच एक पालतू डॉगी उसके सामने आ गया, जिससे राहगीर को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया. घटनास्थल पर बाघ के पंजों के गहरे निशान और खरोंचें भी मिली हैं, जो उसकी मौजूदगी और आक्रामकता की पुष्टि करती है.
वन चौकी नहीं, बढ़ रही चिंता
पर्यावरणप्रेमी राशिद नूर खान के अनुसार "चंदनपुरा और जागरण कॉलेज रोड क्षेत्र में लंबे समय से बाघों की आवाजाही बनी हुई है. वहीं मार्निंग वॉक और अन्य गतिविधियों के चलते लोगों की आवाजाही भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस इलाके में वन विभाग की स्थायी चौकी नहीं होने से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है."
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कॉरिडोर पर बढ़ता दबाव, लोगों से सतर्क रहने की अपील
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बाघ के प्राकृतिक कॉरिडोर में तेजी से सड़क और निजी निर्माण कार्य होने से वन्यजीवों का रास्ता प्रभावित हो रहा है. वहीं वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जागरण कॉलेज रोड और आसपास के क्षेत्र में अकेले टहलने से बचें. हालांकि समय रहते प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में इंसानों और वन्यजीवों दोनों के लिए खतरा और बढ़ सकता है.