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बरसात में दिख जाएं ये 3 सांप तो बना लें 100 फीट दूरी, काट लें तो ऐसे बचाएं जान

सर्प विशेषज्ञ सलीम खान बताते हैं, '' बारिश के दौरान जमीन में पानी भरने और उमस बढ़ने से बेचैनी में सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. भोपाल जैसे हरियाली वाले शहर में रोजाना 50 से 60 सांप निकलने का अनुमान है. शहर में कई स्नेक कैचर लगातार इन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश सांपों का कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं बन पाता क्योंकि उन्हें वन विहार में जमा कराने के बजाय दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है. यदि सभी पकड़े गए सांप वन विहार में जमा हों तो उनके संरक्षण के साथ-साथ सही आंकड़े भी सामने आएंगे.''

भोपाल : बरसात शुरू होते ही सांप निकलने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं. ऐसे में घबराने के बजाय सही जानकारी और सावधानी सबसे बड़ा बचाव है. भोपाल में बीते 40 सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहे वरिष्ठ सर्प विशेषज्ञ सलीम खान बताते हैं कि मध्य प्रदेश में हर साल हजारों लोग सर्पदंश (सांप काटना) का शिकार होते हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में लोग अंधविश्वास और इलाज में देरी के कारण जान भी गंवा देते हैं. ऐसे में इस आर्टिकल में जाने कि सांप अगर काट लें तो क्या करें, क्या न करें और साथ ही ऐसे 3 खतरनाक सांप जिन्हें देखते ही 100 फीट दूरी बना लेनी चाहिए.

भोपाल में सबसे ज्यादा इन इलाकों में निकल रहे सांप

सलीम खान के अनुसार, '' वर्तमान में भोपाल के भेल इलाके में सबसे ज्यादा सांप निकल रहे हैं. इसके बाद कोलार, रातीबड़, लालघाटी और छोला क्षेत्र का नंबर आता है. हालांकि, बारिश के मौसम में लगभग पूरे शहर में सांप दिखाई दे रहे हैं. वहीं, यदि सांप की प्रजातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या घोड़ा पछाड़ या धामन (रैट स्नेक) और पानी वाले सांपों की होती है, जो सामान्य यानी गैर विषैले होते हैं. लेकिन इनके साथ जहरीले सांप भी निकल रहे हैं, इसलिए किसी भी सांप के पास नहीं जाना चाहिए.''

सबसे खतरनाक 3 सांप, ऐसे करें पहचान

कामन करैत- सबसे ज्यादा विषैला : सलीम खान के अनुसार मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में सबसे विषैला सांप कामन करैत माना जाता है. यह अधिकतर रात में निकलता है. इसका शरीर काला होता है और उस पर सफेद धारियां बनी होती हैं. इसके दांत बेहद बारीक होते हैं, इसलिए कई बार व्यक्ति को काटने का एहसास भी नहीं होता. उन्होंने बताया कि हाल ही में विदिशा में एक ही परिवार के तीन लोगों को करैत ने काट लिया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. इसलिए रात में खुले में फर्श पर सोने से बचना चाहिए. किंग कोबरा- बचाव में करता है हमला : कोबरा यानी काला नाग की पहचान उसके फन से होती है. सलीम खान का कहना है कि यह बिना वजह हमला नहीं करता. यदि कोई इसे छेड़े या इस पर पैर पड़ जाए तो यह अपनी सुरक्षा के लिए काटता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि कोबरा दिखने पर उसे मारने की कोशिश बिल्कुल न करें और तुरंत प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दें. रसेल वाइपर- इसका जहर गला देता है मांस : रसेल वाइपर को गांवों में कई लोग अजगर समझ लेते हैं. इसकी पीठ पर गोल-गोल चकत्ते बने होते हैं. यह सांप काटने पर शरीर में तेज सूजन, मांस गलना, खून के थक्के बनने और किडनी खराब होने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है. सलीम खान का कहना है कि कई बार डाक्टर को भी तुरंत यह समझने में समय लगता है कि काटने वाला सांप रसेल वाइपर था. ऐसे में इस सांपों के दिखने पर जितना दूर हो सके हो जाना चाहिए.

सर्प विशेषज्ञ सलीम खान (Etv Bharat)

सांप काट ले तो क्या करें, क्या बिल्कुल न करें?

सर्प विशेषज्ञ कहते हैं, '' सांप काटने के बाद सबसे बड़ी गलती झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र और घरेलू इलाज पर भरोसा करना है. फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुंह से जहर चूसने जैसे तरीके पूरी तरह गलत हैं और जानलेवा हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसे शांत रखें, प्रभावित अंग की अनावश्यक हरकत कम कराए बिना जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं. इलाज का वैज्ञानिक तरीका केवल एंटीवेनम (Anti venom) है. किसी तांत्रिक या झाड़-फूंक के भरोसे रहना जानलेवा साबित हो सकता है.''

बारिश में ये सावधानियां बचाएंगी सांपों से

सलीम खान लोगों को सलाह देते हैं कि कई सावधानियों से बारिश के मौसम में सांपों से बचा जा सकता है जैसे-

खेत, बगीचे या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में चलते समय पैर पटककर चलें. जिससे कंपन महसूस होते ही सांप दूर हट जाए, क्योंकि सांपों को सीधे तौर पर सुनाई नहीं देता, वे कंपन के आधार पर आभास करते हैं.

घर के दरवाजों के नीचे गैप बंद रखें और डोर सील लगाएं. घर के बाहर बाहर जूते-चप्पल खुले में न छोड़ें और पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह जांच लें.

यदि घर में सांप दिखाई दे तो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. उस पर लगातार नजर रखें और किसी प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को बुलाएं. खुद पकड़ने या मारने की कोशिश न करें.

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पर्यावरण का दोस्त है सांप, अंधविश्वास नहीं, जागरूकता जरूरी

सलीम खान कहते हैं, '' सांप इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये खेतों और घरों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की संख्या नियंत्रित करते हैं. जंगल और प्राकृतिक आवास खत्म होने के कारण ही सांप अब इंसानी बस्तियों की ओर आने लगे हैं.'' उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांपों से जुड़े अंधविश्वासों की बजाय सही जानकारी फैलाना ही समाज और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है.''