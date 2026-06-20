बिहार से भोपाल लाए गए संदिग्ध आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन, स्लीपर सेल कर रहा था तैयार
युवाओं का ब्रेन वॉश कर बना रहे थे स्लीपर सेल, पाकिस्तानी हैंडलर को पल-पल की खबर दे रहा था इजहार उल हक, कई अन्य राज्यों में भी दबिश देगी भोपाल एटीएस
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 9:58 AM IST
भोपाल : पाकिस्तानी हैंडलर जैनुल आब्दीन के सबसे करीबी 56 साल के आतंकी इजहार उल हक को शुक्रवार को भोपाल लाया गया. संदिग्ध आतंकी को बुधवार देर रात बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद भोपाल एटीएस की टीम उसे लेकर भोपाल पहुंची. एटीएस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और देश में एक बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर रहे थे.
युवाओं का ब्रेन वॉश कर बना रहे थे स्लीपर सेल
मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की जांच में लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार बिहार से गिरफ्तार 56 वर्षीय संदिग्ध आतंकी मौलाना इजहार उल हक पाकिस्तानी हैंडलर के सबसे करीबी संपर्कों में शामिल था और भारत में सक्रिय अन्य आरोपियों तक पाकिस्तान से मिलने वाले संदेश और टास्क पहुंचाने का काम करता था. ATS की पूछताछ में सामने आया है कि यह आतंकी नेटवर्क देश के अलग-अलग राज्यों में युवाओं का ब्रेन वॉश कर स्लीपर सेल तैयार करने की दिशा में सक्रिय था.
कई अन्य राज्यों में भी दबिश देगी भोपाल एटीएस
देश विरोधी गतिविधियों मे शामिल संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि इजहार उल हक ने अपने सहयोगियों को नए लोगों को जोड़ने और स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से अब तक कितने लोग जुड़े हैं और इसकी पहुंच किन राज्यों तक है.
आरोपियों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटा रही एटीएस
भोपाल का रहने वाला आरोपी फराज भी ATS के रडार पर है. आरोप है कि वह धार्मिक किताब पढ़ाने की आड़ में युवाओं का ब्रेनवॉश करने का प्रयास करता था और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रभावित कर रहा था. हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों को खंगाल रही हैं. पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए ATS आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों का डेटा रिकवर कर रही है.
ATS को उम्मीद है कि मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों की पहचान हो सकती है. जांच के दौरान सामने आए इनपुट के आधार पर कुछ अन्य संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए ATS हिरासत में ले सकती है. एजेंसी विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर जांच को आगे बढ़ा रही है.
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22 जून तक एटीएस की रिमांड पर मौलाना
मौलाना इजहार उल हक 22 जून तक ATS रिमांड पर है, जबकि नईम कुरैशी, अब्दुल्ला और शाकिर मेव को 20 जून तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. ATS अधिकारियों ने कहा, '' संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे किए जाएंगे.'' संभवत: एटीएस जल्द ही मीडिया ब्रीफिंग कर सकती है.