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बिहार से भोपाल लाए गए संदिग्ध आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन, स्लीपर सेल कर रहा था तैयार

बिहार से भोपाल लाया गया संदिग्ध आतंकी ( Etv Bharat )

भोपाल : पाकिस्तानी हैंडलर जैनुल आब्दीन के सबसे करीबी 56 साल के आतंकी इजहार उल हक को शुक्रवार को भोपाल लाया गया. संदिग्ध आतंकी को बुधवार देर रात बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद भोपाल एटीएस की टीम उसे लेकर भोपाल पहुंची. एटीएस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और देश में एक बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर रहे थे. युवाओं का ब्रेन वॉश कर बना रहे थे स्लीपर सेल मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की जांच में लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार बिहार से गिरफ्तार 56 वर्षीय संदिग्ध आतंकी मौलाना इजहार उल हक पाकिस्तानी हैंडलर के सबसे करीबी संपर्कों में शामिल था और भारत में सक्रिय अन्य आरोपियों तक पाकिस्तान से मिलने वाले संदेश और टास्क पहुंचाने का काम करता था. ATS की पूछताछ में सामने आया है कि यह आतंकी नेटवर्क देश के अलग-अलग राज्यों में युवाओं का ब्रेन वॉश कर स्लीपर सेल तैयार करने की दिशा में सक्रिय था. कई अन्य राज्यों में भी दबिश देगी भोपाल एटीएस देश विरोधी गतिविधियों मे शामिल संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि इजहार उल हक ने अपने सहयोगियों को नए लोगों को जोड़ने और स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से अब तक कितने लोग जुड़े हैं और इसकी पहुंच किन राज्यों तक है. बिहार से भोपाल लाया गया संदिग्ध आतंकी (Etv Bharat)