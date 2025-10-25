किशोर के गले में आधा किलोग्राम का ट्यूमर, BMHRC में डॉक्टर्स ने सर्जरी कर बचाई जान
भोपाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया. मौत के मुंह तक पहुंचे युवक की जटिल सर्जरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 6:45 PM IST
भोपाल : राजधानी में एक किशोर सिस्टिक हाइग्रोमा नामक जटिल ट्यूमर से पीड़ित था. उसके गले के पास 15-10 सेंटीमीटर का करीब आधा किलो वजन का ट्यूमर हो गया था, जो गर्दन में धीरे-धीरे बढ़ते हुए कैरोटिड आर्टरी, आहार नली और पैरोटिड ग्रंथि तक फैल गया. हालांकि मरीज इसके पहले भी सर्जरी करवा चुका था, लेकिन इसके बाद भी ट्यूमर दोबार विकसित होने लगा. इसके बाद भोपाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMHRC) में उसकी सफल सर्जरी की गई.
सर्जरी में था अधिक रक्तस्त्राव और लकवे का खतरा
डॉ.सोनवीर गौतम ने बताया "यह ट्यूमर कैरोटिड आर्टरी के आधे से अधिक हिस्से से चिपक गया था. कैरोटिड आर्टरी मस्तिष्क तक रक्त की आपूर्ति करती है. ऑपरेशन के दौरान इसकी क्षति होने पर अत्यधिक रक्तस्राव या पक्षाघात (लकवा) का खतरा होता है. वहीं, पैरोटिड ग्रंथि लार बनाने वाली प्रमुख ग्रंथि है. इसके क्षतिग्रस्त होने पर चेहरे की नसों को नुकसान और चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी या विकृति हो सकती थी."
"अनेक अस्पतालों ने इस जटिलता के चलते सर्जरी से इंकार कर दिया, लेकिन बीएमएचआरसी में सूक्ष्म तकनीक से ट्यूमर को पूरी तरह निकालते हुए आर्टरी और आसपास की संरचनाएं सुरक्षित रखी गईं. मरीज अब पूर्णतः स्वस्थ है और अस्पताल से छुट्टी पा चुका है."
अग्न्याशय के दुर्लभ एंडोक्राइन ट्यूमर की सफल सर्जरी
बीएचएमआरसी में एक अन्य 40 वर्षीय महिला अग्न्याशय के दुर्लभ एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थीं, जो हार्मोनल असंतुलन के कारण रक्तचाप में खतरनाक उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है. ऑपरेशन के दौरान उनका रक्तचाप कभी 200 से ऊपर और कभी 70 से नीचे पहुंच रहा था. जिससे हृदय गति रुकने और अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा था.
ट्यूमर ड्यूओडेनम (छोटी आंत का भाग) और इन्फीरियर वेना कावा (मुख्य रक्त वाहिका) से चिपका हुआ था. सर्जरी के दौरान इनको क्षति पहुंचने का भी डर था. लेकिन डॉक्टर्स ने विशेष तकनीक का उपयोग कर ट्यूमर को सुरक्षित रूप से निकाला और अग्न्याशय का सामान्य कार्य सुरक्षित रखा गया तथा जटिल सर्जरी से बचाया गया.
- AIIMS में अनूठी सर्जरी, डॉक्टरों ने पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा, इंप्लांट किए 13 दांत
- मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बनेगा AIIMS, 30 करोड़ के रोबोट की मदद से होगी सर्जरी
मैक्सिलरी साइनस ट्यूमर का सफल पुनर्निर्माण
एक अन्य 50 वर्षीय महिला के चेहरे के निचले हिस्से में स्थित मैक्सिलरी साइनस ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा था और यह आंख के नीचे की हड्डी एवं आसपास के ऊतकों तक फैल गया था. इस स्थिति में ट्यूमर को हटाना और हड्डी को हटाना आवश्यक था, किंतु इससे आंख की दृष्टि और चेहरे की संरचना पर असर पड़ने की आशंका थी.
ऐसे में बीएमएचआरसी की टीम ने इलियक हड्डी (कूल्हे की हड्डी) का एक हिस्सा लेकर कृत्रिम रूप से मैक्सिलरी बोन का पुनर्निर्माण किया. साथ ही टेम्पोरल मसल का उपयोग कर चेहरे के आकार को संतुलित रखा गया, जिससे मरीज की चेहरे की सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों बनी रही. आंखें भी सुरक्षित रहीं.