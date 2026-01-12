ETV Bharat / state

मरने से पहले भोपाल के कमलापति आर्च ब्रिज पर बनाई रील, सोशल मडिया पर पोस्ट

भोपाल में किशोर की मौत के बाद जांच करती पुलिस ( ETV BHARAT )

मृतक की शिनाख्त जहांगीराबाद क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर के रूप में की गई. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है किशोर ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था. इस रील स्टोरी में उसने कुख्यात बदमाश राजू ईरानी की फोटो भी लगाई. किशोर द्वारा जान देने के कारण का अभी खुलासा नहीं हो सका है.

भोपाल : राजधानी भोपाल में 17 साल के किशोर ने अपनी जान दे दी. किशोर ने मरने से पहले कमलापति आर्च ब्रिज से एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. मामला सोमवार शाम का है. तलैया थाना पुलिस और नगर निगम की गोताखोर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव पानी से बाहर निकाला.

पुलिस किशोर के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल्स और हालिया गतिविधियों की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उस पर किसी दबाव में था या फिर किसी डर या मानसिक तनाव में था. इस मामले में तलैया थाना प्रभारी दीपक डेहरिया ने बताया "घटना की जांच हर पहलू से की जा रही है. सोशल मीडिया से जुड़े तथ्यों की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा."

इटारसी में युवती की हत्या की जांच जारी

इटारसी में युवती की हत्या की जांच जारी, सीसीटीवी फुटेज मिला (ETV BHARAT)

इटारसी में अज्ञात युवती की हत्या पुलिस के लिए बना सिरदर्द. पुलिस एक संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है, जिसे हत्या से पहले युवती के साथ इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा गया था. पुलिस ने युवक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करते हुए उसकी पहचान बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की है. युवती की लाश 6 जनवरी की शाम को सड़क किनारे मिली थी.

आरोपी ने युवती की पहचान छिपाने के इरादे से उसके चेहरे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया था. एसपी साईं कृष्ण एस. थोटा के निर्देश पर साइबर विंग संदिग्ध युवक के चेहरे को एआई फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से खंगाल रही है.