ETV Bharat / state

मरने से पहले भोपाल के कमलापति आर्च ब्रिज पर बनाई रील, सोशल मडिया पर पोस्ट

राजधानी भोपाल में किशोर द्वारा अजीब तरीके से जान देने का रहस्य गहराया. पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी.

Bhopal Teenager killed himself
भोपाल में किशोर की मौत के बाद जांच करती पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : राजधानी भोपाल में 17 साल के किशोर ने अपनी जान दे दी. किशोर ने मरने से पहले कमलापति आर्च ब्रिज से एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. मामला सोमवार शाम का है. तलैया थाना पुलिस और नगर निगम की गोताखोर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव पानी से बाहर निकाला.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो की जांच

मृतक की शिनाख्त जहांगीराबाद क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर के रूप में की गई. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है किशोर ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था. इस रील स्टोरी में उसने कुख्यात बदमाश राजू ईरानी की फोटो भी लगाई. किशोर द्वारा जान देने के कारण का अभी खुलासा नहीं हो सका है.

मृतक के सोशल मीडिया एकाउंट्स की जांच

पुलिस किशोर के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल्स और हालिया गतिविधियों की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उस पर किसी दबाव में था या फिर किसी डर या मानसिक तनाव में था. इस मामले में तलैया थाना प्रभारी दीपक डेहरिया ने बताया "घटना की जांच हर पहलू से की जा रही है. सोशल मीडिया से जुड़े तथ्यों की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा."

इटारसी में युवती की हत्या की जांच जारी

murder young woman Itarsi
इटारसी में युवती की हत्या की जांच जारी, सीसीटीवी फुटेज मिला (ETV BHARAT)

इटारसी में अज्ञात युवती की हत्या पुलिस के लिए बना सिरदर्द. पुलिस एक संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है, जिसे हत्या से पहले युवती के साथ इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा गया था. पुलिस ने युवक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करते हुए उसकी पहचान बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की है. युवती की लाश 6 जनवरी की शाम को सड़क किनारे मिली थी.

आरोपी ने युवती की पहचान छिपाने के इरादे से उसके चेहरे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया था. एसपी साईं कृष्ण एस. थोटा के निर्देश पर साइबर विंग संदिग्ध युवक के चेहरे को एआई फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से खंगाल रही है.

TAGGED:

TEENAGER FILMS REEL BEFORE DEATH
BHOPAL KAMLAPATI ARCH BRIDGE
BHOPAL RESCUE BADA TALAAB
BHOPAL NEWS
BHOPAL TEENAGER KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.