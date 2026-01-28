ETV Bharat / state

सीएम की टीचर ने बताई मोहन यादव के स्कूल के दिनों की हिस्ट्री, दिया था बड़ी कुर्सी संभालने का आशीर्वाद

पूर्व शिक्षिका कोकिला पाल ने बताया कि "उनकी पहली नियुक्ति रतलाम जिले में हुई थी. इसके बाद 4 से 5 साल बाद उनका तबादला उज्जैन के शासकीय जीवाजीगंज स्कूल में हुआ, जहां से वे रिटायरमेंट तक कार्यरत रहीं." कोकिला ने बताया कि "वर्ष 1979 से 1981 के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसी स्कूल से 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की. वो फिजिक्स पढ़ाती थीं और मोहन यादव साइंस के छात्र थे. हालांकि फिजिक्स पढ़ने के बावजूद उनका अधिक झुकाव बायोलॉजी विषय की ओर था. फिजिक्स लैब के पास ही बायोलॉजी लैब होने के कारण वे अक्सर वहां आते-जाते रहते थे."

भोपाल: राजधानी में बुधवार को आयोजित शिक्षक सम्मेलन में एक भावुक क्षण देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी शिक्षिका कोकिला पाल का सम्मान किया. इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री के पहले गुरु बद्री प्रसाद तिवारी समेत 3 अन्य शिक्षकों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर शिक्षिका कोकिला पाल ने सीएम के स्कूली दिनों की यादें साझा की. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि मोहन यादव का छात्र जीवन कैसा रहा, उन्हें कौन सा विषय ज्यादा पसंद था और कैसे बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण नजर आने लगे थे.

सीएम की टीचर ने बताई मोहन यादव के स्कूल के दिनों की हिस्ट्री (ETV Bharat)

स्कूल में ऐसा था मोहन यादव का स्वभाव

शिक्षिका ने बताया कि "स्कूल के दिनों में मोहन यादव पढ़ाई को लेकर काफी जागरूक रहते थे. यदि कोई विषय समझ में नहीं आता था, तो वे तुरंत शिक्षक से प्रश्न पूछते थे. कठिन विषयों में भी वे शिक्षकों से दूरी नहीं बनाते थे. उनका व्यवहार हमेशा शालीन और विनम्र रहा. स्कूल जीवन में अनुशासन उनके व्यक्तित्व की खास पहचान थी. वे समय पर स्कूल पहुंचते थे और नियमों का पूरी तरह पालन करते थे. शिक्षकों के प्रति उनका सम्मान हमेशा बना रहा और कभी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता देखने को नहीं मिली."

टीचर ने दिया था बड़ी कुर्सी संभालने का आर्शीवाद

कोकिला पाल ने बताया कि "स्कूल के समय मोहन यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन छात्रों के बीच वे अग्रणी भूमिका में रहते थे. बच्चों की समस्याओं को लेकर वे आगे आकर बात रखते थे और साथियों का नेतृत्व करते थे." उन्होंने बताया कि "मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे नियमित मुलाकात नहीं हुई, लेकिन करीब 4 साल पहले एक कार्यक्रम में उनसे भेंट हुई थी. उस दौरान मोहन यादव ने बताया था कि वे उच्च शिक्षा मंत्री हैं." शिक्षिका ने कहा कि "उस समय हमने उनसे कहा था कि भविष्य में वे और भी बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे."

शिक्षा मंत्री ने भी सरकारी स्कूल में की पढ़ाई

शिक्षक बद्री प्रसाद तिवारी ने बताया कि "वो वर्तमान शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के पहले गुरु थे. उन्होंने 5 साल तक उन्हें पढ़ाया." तिवारी ने बताया कि "राव उदय प्रताप का एडमिशन उन्होंने सन 1970 में किया था. उनके पिता ने मुझे 51 रुपए उस समय नाम लिखाई के लिए दिए थे. इसके बाद उन्हें 5 साल पढ़ाया और करीब 32 साल तक उनके गांव में रहे. राव उदय प्रताप ने प्राथमिक शाला ग्राम लोलरी से पहली से 5वीं तक की पढ़ाई की थी."

घर पर भी उदय प्रताप को पढ़ाते थे ट्यूशन

तिवारी ने बताया कि "राव उदय प्रताप बचपन में पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे. उनके पिता हमें सुबह 8 बजे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाते थे. इसके बाद हम राव उदय प्रताप को रोजाना 2 घंटे यानि सुबह 10 बजे तक पढ़ाते थे. इसके बाद उनके घर पर ही खाना खाकर स्कूल निकल जाते थे. शिक्षा विभाग में उनकी काफी रुचि थी, वो पहले से ही इसमें आना चाहते थे. पहले वे विधायक बने, फिर 2 साल बाद सांसद बने. अब स्कूल शिक्षा मंत्री हैं."