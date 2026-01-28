गुरुजनों के सम्मान के बाद शिक्षा में बड़ा ऐलान, मोहन यादव बोले-हर 5 किलोमीटर पर खुलेंगे सांदीपनि स्कूल

गुरुजनों के सम्मान के बाद शिक्षा में बड़ा ऐलान, मोहन यादव बोले-हर 5 किलोमीटर पर खुलेंगे सांदीपनि स्कूल
भोपाल में शिक्षक सम्मेलन में गुरु के पैर छूकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया आशीर्वाद, बोले-सांदीपनि स्कूल बन रहे शैक्षिक मॉडल के उदाहरण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 8:21 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में गुरु-शिष्य परंपरा, सम्मान और शिक्षा के भविष्य का अद्भुत संगम देखने को मिला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने-अपने गुरुजनों का सम्मान कर शिक्षा के संस्कारों को सार्वजनिक मंच पर जीवंत किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर 5 किलोमीटर के दायरे में सांदीपनि विद्यालय खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश में बन रहा शैक्षिक मॉडल देश के लिए उदाहरण बन रहा है."
सीएम ने किया अपनी शिक्षिका का चरण स्पर्श
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित यह सम्मेलन बुधवार को सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में हुआ. सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी शिक्षिका कोकिला पाल का सम्मान किया. जैसे ही उनकी शिक्षिका मंच पर पहुंचीं, मुख्यमंत्री स्वयं आगे बढ़े और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया. यह भावुक क्षण पूरे सभागार के लिए प्रेरणादायी बन गया.
शिक्षा मंत्री के गुरु समेत 5 शिक्षकों को सम्मान
इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के प्रथम गुरु बद्री प्रसाद तिवारी का भी सम्मान किया गया. सीएम और स्कूल शिक्षा मंत्री के गुरुओं के साथ 3 अन्य वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान भी किया गया. वहीं शिक्षा के क्षेत्र में दशकों तक दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई. राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा और संगठन के प्रति समर्पित सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी अभिनंदन किया. मंच से वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक ही समाज और राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव हैं.
4 हजार से अधिक शिक्षक हुए शामिल
प्रांतीय संगठन मंत्री हिम्मत सिंह जैन के सानिध्य में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेशभर से लगभग 3 से 4 हजार शिक्षक पदाधिकारी शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षक संघ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और संगठन के कार्यों की सराहना की.
55 वर्षों की यात्रा को दर्शाती है प्रदर्शनी
संघ के महामंत्री राकेश गुप्ता ने बताया, "इस अवसर पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के 55 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शनी के जरिए प्रस्तुत किया गया. उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ बीते 55 वर्षों से राष्ट्र, शिक्षा, छात्र और शिक्षक हित में निरंतर कार्य कर रहा हूं. यह शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है. प्रदर्शनी में संगठन की संघर्ष गाथा और शैक्षिक योगदान को दर्शाया गया."
हर 5 किलोमीटर पर खुलेंगे सांदीपनि विद्यालय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि "प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर 5 किलोमीटर के दायरे में सांदीपनि विद्यालय विकसित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के विद्यालय, डिजिटल सुविधाएं और नई शिक्षा नीति के तहत व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, वैसा मॉडल पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता."