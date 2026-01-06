'1500 नहीं नौकरी चाहिए', TET उत्तीर्ण लाड़ली बहनों की दो टूक, नहीं हुई मंत्री से मुलाकात
भोपाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय का किया घेराव. शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर किया प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 9:43 PM IST
भोपाल: '1500 रुपए की सहायता नहीं, हमें रोजगार चाहिए', इसी नारे के साथ मंगलवार को राजधानी भोपाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) का घेराव किया. शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थी चिनार पार्क में एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए डीपीआई पहुंचे.
प्रदर्शनकारी लाड़ली बहनों का कहना था कि वे शिक्षित हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन सीमित पदों वाली भर्तियां उनके भविष्य के साथ अन्याय कर रही हैं. उन्होंने सरकार से राहत राशि की जगह स्थायी रोजगार के अवसर देने की मांग की है.
मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के अभ्यर्थी शामिल
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी गोपाल श्रीवास्तव ने बताया कि "मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तरप्रदेश से अभ्यर्थी आए हुए हैं. शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उनको भर ही नहीं रही हैं. अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है.
जब परमानेंट शिक्षक हैं आपके पास तो जरुरत क्या है. जब इतने पद खाली हैं, तो 3 से 4 साल में पद भरने की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं. हमने अपनी मांग को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से समय मांगा है. उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं. इसके साथ ही डीपीआई में भी ज्ञापन सौंपा गया है."
मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया मिलने का समय
बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक चयन परीक्षाओं में बेहद कम पद घोषित किए जाने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को राजधानी भोपाल में प्रदेशभर से आए करीब 1 हजार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थियों ने चिनार पार्क से लेकर डीपीआई कार्यालय तक पैदल मार्च किया. इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों की मंत्री परमार के पीए से बता कराई. इसके बाद मंत्री इंदर सिंह परमार ने मिलने का समय दिया है.
मांग नहीं मानी तो करेंगे भूख हड़ताल
अभ्यर्थियों का आरोप है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में बेहद सीमित सीटें घोषित की गई हैं, जो “ऊंट के मुंह में जीरा” साबित हो रही हैं. इससे न केवल योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो रहे हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सीधा असर पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल जैसे चरणों में बदला जाएगा.
प्रदेश में शिक्षकों के 2 लाख से अधिक पद खाली
अभ्यर्थियों के मुताबिक, शासन के राजपत्र के अनुसार 27 दिसंबर 2024 तक माध्यमिक शिक्षकों के करीब 99,197 और प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1,31,152 पद रिक्त हैं. इसके बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) के केवल 10,800 और प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) के 13,089 पदों पर ही नियुक्ति की जा रही है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वास्तविक जरूरत के मुकाबले यह संख्या बेहद कम है. अभ्यर्थियों का कहना है कि कई विषयों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए शून्य पद दिखाए गए हैं, जो सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था की भावना के खिलाफ है.
- MP हाई कोर्ट का अहम आदेश- शिक्षक भर्ती में EWS के अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाकर नियुक्त पत्र दें
- शिक्षक बनने के लिए कस लें कमर, परीक्षा और फॉर्म भरने की तारीख का हो गया ऐलान
शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांग
शिक्षक संगठनों का कहना है कि पदों की कमी का सीधा नुकसान छात्रों को हो रहा है. कई स्कूलों में एक शिक्षक को कई विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे शिक्षण स्तर और परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहे हैं. अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में वर्ग-2 के सभी विषयों में कम से कम 3-3 हजार पद बढ़ाना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 25 हजार करना और दूसरी काउंसिलिंग जल्द शुरू करना शामिल है.