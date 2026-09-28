ETV Bharat / state

संगीता ने गणित को किताब से निकाल जिंदगी से जोड़ा, लगाई ऐसी टेक्निक मिला राष्ट्रपति पुरस्कार

मैथ्स को आसान तरीके से बच्चों को समझा देती हैं भोपाल की डॉ. संगीता यादव, मिल चुका है राष्ट्रपति पुरस्कार. समझाने का तरीका होता है सबसे अलग. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

SANGEETA EXPLAINS MATH EASY WAY
टीचर संगीता यादव को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी में रहने वाली डॉ. संगीता यादव ने बच्चों को गणित सिर्फ सूत्रों से नहीं, बल्कि फुटबॉल के गोल, सोशल मीडिया के आंकड़ों, खेत के क्षेत्रफल और रेलवे की टाइमिंग से समझाया. उनका मानना है कि गणित का डर किताब में नहीं, बच्चे के दिमाग में होता है और उसे खत्म करने के लिए विषय को उसकी जिंदगी से जोड़ना जरूरी है. साल 2012 से चल रहे उनके इन प्रयोगों को अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के रूप में पहचान मिली है. अब इस सम्मान के बाद उनका अगला प्रयोग एआई के जरिए गणित शिक्षण को और व्यक्तिगत और रोचक बनाने का है.

फुटबॉल की लाइट गई और खुल गया लिमिट्स का गणित

संगीता के गणित पढ़ाने का तरीका एक फुटबाल मैच के दौरान मिले उदाहरण से बदला. मैच देखते समय अचानक कुछ सेकंड के लिए लाइट चली गई और लाइट आने के बाद गोल हो चुका था. इसी घटना को उन्होंने कक्षा में लिमिट्स के कान्सेप्ट से जोड़कर समझाया. जिसके बाद बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि जिस गणित को वे कठिन मानते हैं, वह उनकी देखी-सुनी घटनाओं में भी मौजूद है. बच्चों के चेहरों पर दिखा उत्साह ही संगीता यादव के लिए टर्निंग पाइंट बन गया.

संगीता यादव से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

इंस्टाग्राम के सर्वे से प्रतिशत और अनुपात बताया

डॉ. संगीता यादव बताती हैं कि "सोशल मीडिया बच्चों की रोजमर्रा की दुनिया का हिस्सा है. इसलिए वे उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्म पर सर्वे करने का प्रोजेक्ट देती हैं. जिससे बच्चे खुद पता लगाते हैं कि कौन सा प्लेटफार्म कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बाद उसी आंकड़े से प्रतिशत, अनुपात और समानुपात समझाया जाता है. यानी सवाल शिक्षक नहीं, बच्चे की अपनी खोज से पैदा होता है.

गांव के बच्चे को खेत से समझाया क्षेत्रफल

संगीता का मानना है कि हर बच्चे को एक जैसा उदाहरण देने से गणित आसान नहीं होगा. गांव के बच्चे को खेत के उदाहरण से क्षेत्रफल समझाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है. खेत का आकार, लंबाई-चौड़ाई, कुल क्षेत्रफल और अलग-अलग हिस्सों का अनुपात निकालते हुए बच्चा गणित को अपनी दुनिया से जोड़ लेता है. इसी तरह भूकंप जैसी घटनाओं के आंकड़ों से सांख्यिकी और भूगोल को गणित के साथ जोड़ा जा सकता है.

BHOPAL DR SANGEETA YADAV
डॉ. संगीता यादव (ETV Bharat)

साल 2012 में क्विज से शुरू हुआ सफर

वे बताती हैं कि गणित को किताब से बाहर लाने की उनकी यात्रा साल 2012 में शुरू हुई थी. बैग लेस डे में बच्चों ने स्नेक एंड लैडर्स, नंबर वार और ट्रेजर हंट जैसी गतिविधियों से गणित सीखा. इसके बाद गणितोत्सव का आयोजन किया गया. जिसमें इसे कला और संगीत से जोड़ा गया. खेलों के साथ गणित जोड़ने के लिए मैथमेटिकल रिले और मैथलेटिक्स जैसी गतिविधियां कराई गईं. हालांकि शुरुआत में प्रयोग स्कूल तक सीमित रहा, लेकिन अब यह भोपाल से निकलकर दूसरे शहरों के स्कूलों तक पहुंच चुका है."

बच्चे की पसंद जानकर तय करती हैं, गणित का उदाहरण

संगीता यादव की शिक्षण पद्धति का एक अहम हिस्सा है कि बच्चे की रुचि को समझकर उदाहरण चुना जाए. खेल पसंद करने वाले बच्चे को खेल के आंकड़ों से गणित समझाया जाए, जबकि चित्रकारी पसंद करने वाले विद्यार्थी को ज्योमेट्री के चित्रों से अवधारणा समझाई जाए. उनका जोर इस बात पर है कि बच्चा केवल क्या पढ़ना है न जाने, बल्कि यह भी समझे कि क्यों पढ़ना है और इसका इस्तेमाल कहां होगा.

अब एआई से बनेगा गणित का नया प्रयोग

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने के बाद संगीता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. अब उनका फोकस एआई को गणित शिक्षण से जोड़ने पर है. उनका मानना है कि एक कक्षा में सभी बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती. एआई की मदद से अलग-अलग स्तर और रुचि के बच्चों के लिए अलग तरह के सवाल, खेल और सीखने की गतिविधियां तैयार की जा सकती हैं. वह शिक्षकों को भी इन तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करना चाहती हैं.

SANGEETA YADAV GET PRESIDENT AWARD
राष्ट्रपति पुरस्कार लेतीं डॉ संगीता यादव (ETV Bharat)

सबसे पहले बच्चे के मन से हटाना है मैं नहीं कर सकता

संगीता के अनुसार "गणित का डर खत्म करने की शुरुआत किसी सूत्र से नहीं, बच्चे के आत्मविश्वास से होती है. बच्चे के मन से मैं गणित नहीं कर सकता वाली सोच हटानी होगी. छोटे प्रयोग, बातचीत और उसकी पसंद के उदाहरणों के जरिए वह बच्चों में जिज्ञासा और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करने पर जोर देती हैं."

TAGGED:

BHOPAL DR SANGEETA YADAV
SANGEETA YADAV GET PRESIDENT AWARD
MATH PROJECT INSTAGRAM FACEBOOK
SANGEETA UNIQUE WAY TEACHING MATH
SANGEETA EXPLAINS MATH EASY WAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.