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संगीता ने गणित को किताब से निकाल जिंदगी से जोड़ा, लगाई ऐसी टेक्निक मिला राष्ट्रपति पुरस्कार

टीचर संगीता यादव को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में रहने वाली डॉ. संगीता यादव ने बच्चों को गणित सिर्फ सूत्रों से नहीं, बल्कि फुटबॉल के गोल, सोशल मीडिया के आंकड़ों, खेत के क्षेत्रफल और रेलवे की टाइमिंग से समझाया. उनका मानना है कि गणित का डर किताब में नहीं, बच्चे के दिमाग में होता है और उसे खत्म करने के लिए विषय को उसकी जिंदगी से जोड़ना जरूरी है. साल 2012 से चल रहे उनके इन प्रयोगों को अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के रूप में पहचान मिली है. अब इस सम्मान के बाद उनका अगला प्रयोग एआई के जरिए गणित शिक्षण को और व्यक्तिगत और रोचक बनाने का है.