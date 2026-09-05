दिग्विजय सिंह के बाद नीलम पार्क पहुंचे जीतू पटवारी, जल्दी फैसला ले सरकार, वरना निकल जाएगी ट्रेन
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने और लंबित नियुक्तियों की मांग को लेकर भोपाल में 15 दिन से आंदोलन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:41 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने और लंबित नियुक्तियों की मांग को लेकर बीते 15 दिनों से राजधानी के नीलम पार्क में प्रदर्शन चल रहा है. इसमें शनिवार दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे. इनके ठीक 4 घंटे बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आंदोलनरत अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे. पटवारी ने सरकार पर शिक्षक और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से तत्काल निर्णय लेने की मांग की. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अब समय ज्यादा नहीं है और सरकार को जल्दी फैसला लेना होगा.
'सरकार जल्दी निर्णय ले, उल्टी गिनती शुरू'
शिक्षक दिवस पर आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "सरकार को अब देर नहीं करनी चाहिए. सरकार जल्दी निर्णय लें, समय निकल रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है." पटवारी ने तंज कसते हुए कहा, "सरकार केवल उद्घाटन करती रहेगी और अगर जल्द निर्णय नहीं लिया तो ट्रेन निकल जाएगी. शिक्षा के अधिकार और शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई केवल नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रदेश के भविष्य से जुड़ा सवाल है."
अतिथि शिक्षकों को लेकर भी सरकार को घेरा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने कहा, "हजारों अतिथि शिक्षक वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं. यदि वे योग्य हैं और वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सरकार को उन्हें नियमित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए." उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, "सरकार को केवल राजनीतिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. जब शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं तो उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सरकार को परेशानी क्यों हो रही है."
दिग्विजय के बाद पटवारी की एंट्री
नीलम पार्क में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लगातार पहुंचने से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है. पहले दिग्विजय सिंह ने अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर सरकार को समयसीमा के साथ चेतावनी दी और अब जीतू पटवारी ने आंदोलनकारियों के मंच से सरकार को घेरा. दिग्विजय सिंह ने शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई थी.
- भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर 15 दिन से प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने रोका मोहन और शिवराज का काफिला
- डेढ़ लाख शिक्षकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव का तोहफा, ऑफलाइन होगा TET एग्जाम
पदवृद्धि और भर्ती को लेकर सरकार से सवाल
आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में 8720 पद स्वीकृत और विज्ञापित किए गए थे, लेकिन पहली काउंसलिंग में केवल 2901 पदों पर नियुक्तियां हो सकीं. अभ्यर्थियों के अनुसार करीब 5819 पद अब भी खाली हैं या उन पर काउंसलिंग नहीं हुई है. इसी को लेकर वे पदवृद्धि और शेष पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं.