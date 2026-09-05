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दिग्विजय सिंह के बाद नीलम पार्क पहुंचे जीतू पटवारी, जल्दी फैसला ले सरकार, वरना निकल जाएगी ट्रेन

भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन ( ETV Bharat )