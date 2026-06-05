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भोपाल की चाय कॉफी की फ्रांस, स्विटजरलैंड तक दीवानगी, कॉफी कैप्सूल का मिला बड़ा ऑर्डर

भोपाल के ऐसे ही एक टी टेस्टर द्वारा तैयार की गई आईस्ड टी भोपाल से निकलकर अब फ्रांस के लोगों को भी अपना दीवाना बना रही है. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील के बाद भोपाल के आरिन रत्नेश सोरठिया ने फ्रांस से मिले 46 हजार आईस्ड टी पैक का ऑर्डर पूरा किया है. इसके बाद अब उन्हें एक और ऑर्डर मिला है.

भोपाल: यदि आप भोपाल गए हैं, तो आपने भोपाल की सुलेमानी चाय जरूर पी होगी. दूध, मलाई वाली इस चाय में शक्कर तो होती है, साथ ही इसमें नमक भी होता है. चाय का नमकीन स्वाद ही यहां की पहचान है. भोपाल में इसके अलावा कई और चाय की दुकानें फेमस हैं. चाय को कई युवा स्टार्टअप के रूप में भी अपना रहे हैं.

राजधानी भोपाल के गोरेगांव क्षेत्र में आरिन रत्नेश ने अपने मकान का नाम ही चायवाला रखा है. गरम चाय की प्याली के पहले स्वाद और फिर स्वाद में छुपी जानकारियों से शुरू हुई रत्नेश की कहानी सफल स्टार्टअप में तब्दील हो गई. वे कहते हैं कि "एक आम व्यक्ति की तरह वे भी शुरुआत से चाय के शौकीन रहे लेकिन चाय के फ्लेवर्स को लेकर उनकी रूचि उन्हें दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन से टी- टेस्टिंग का कोर्स कराने तक ले गई. इसके बाद परंपरागत चाय और कॉफी को छोड़कर उन्होंने अलग-अलग तरह के चाय और कॉफी के फ्लेवर पर काम शुरू किया. इसके पहले वे मुंबई में एक कंपनी में एचआर की नौकरी करते थे."

आरिन रत्नेश सोरठिया का चाय पत्ती का स्टार्टअप (ETV Bharat)

18 तरह की चाय पत्ती, 10 तरह की कॉफी

आरिन रत्नेश कहते हैं कि "उन्होंने करीबन 18 तरह की चाय पत्ती तैयार की है. इसमें उनकी मसाला चाय, अदरक, इलायची, पान चाय, चॉकलेट, रोज, पायनेपल, स्ट्रॉबेरी, बॉम्बे मसाला, तुलसी, तुलसी जिंजर जैसे स्वाद शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने गुड़ और चाय को मिलाकर भी चाय पत्ती के 7 फ्लेवर तैयार किए हैं. इसके लिए वे नरसिंहपुर और गोटेगांव के किसानों से सीधे गुड़ खरीद रहे हैं. इसके अलावा नींबू, गन्ना, आम, जामुन आदि को डिहाईड्रेट कर इन्हें पाउडर के रूप में भी तैयार कर रहे हैं."

18 तरह की चाय पत्ती, 10 तरह की कॉफी (ETV Bharat)

फ्रांस से मिला ऑर्डर

आरिन रत्नेश कहते हैं कि "उनके द्वारा तैयार की गई चाय पत्ती करीबन 10 हजार रेस्टोरेंट में सप्लाई हो रही है, लेकिन उन्हें पहली बार फ्रांस से आईस्ड टी पैक का ऑर्डर मिला, जो उन्होंने पिछले दिनों ही पूरा किया है. इसके लिए उन्हें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील का फायदा मिला.

चाय पत्ती का स्टार्टअप (ETV Bharat)

स्विटजरलैंड की कंपनी हैलबीथिल ने 46 हजार आईस्ड टी पैक का ऑर्डर दिया, जिसे तमाम औपचारिकताओं और टेस्टिंग के बाद हाल ही में सप्लाई किया है. विदेश में माल सप्लाई करने से उन्हें करीबन तीन गुना राशि प्राप्त हुई है. इसके पहले वे कनाडा में भी फ्लेवर वाली चाय सप्लाई कर चुके हैं. "

आरिन कहते हैं कि "अब उन्हें कॉफी कैप्सूल का भी ऑर्डर मिला है. इसकी तैयारी में वे जुट गए हैं. वे और उनकी करीबन 18 लोगों की टीम इस ऑर्डर को पूरा कराने की तैयारी में जुट गई है. कॉफी कैप्सूल एक छोटे एयर टाइट कंटेनर होता है, इसमें कॉफी होती है. भारत में फिलहाल इसका चलन नहीं है लेकिन विदेश में लोग इसे खूब पसंद करते हैं."