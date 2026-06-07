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केले और एलोवेरा के रेशे से बन रहे हेल्दी डिप टी बैग, गल्फ फूड प्रेजेंटेशन में मिली वाहवाही

इसकी वजह से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए अब जल्द ही केले और एलोवेरा के रेशे से तैयार हेल्दी डिप टी बैग भी मार्केट में आने जा रहे हैं. भोपाल के एक युवा ने इसके लिए स्टार्टअप शुरू किया है. इस डिप टी बैग को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है.

भोपाल: चाय के शौकीनों की संख्या कम नहीं है, समय के साथ चाय अलग-अलग फ्लेवर और अलग-अलग रूप में सामने आई है. चाय, हर्बल टी के रूप में डिप टी का क्रेज भी बढ़ा है, हालांकि डिप टी बैग को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. माना जाता है कि डिप टी बैग के उपयोग से माइक्रोप्लास्टिक के कण शरीर में पहुंचते हैं.

राजधानी भोपाल के गोरेगांव क्षेत्र में रहने वाले आरिन रत्नेश पिछले 10 सालों से चाय के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. उन्होंने चाय के 18 से ज्यादा और 10 से ज्यादा कॉफी के फ्लेवर तैयार किए हैं. विदेशों तक अपनी चाय की महक पहुंचाने के बाद आरिन पिछले 2 सालों से सस्टेनेबल डिप टी बैग बनाने के स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं.

हर्बल डिप टी बैग के लिए 2 साल से चल रही रिसर्च (ETV Bharat)

आरिन रत्नेश कहते हैं, "चाय के बिजनेस में जुड़े होने की वजह से एक बार उनका ध्यान डिप टी बैग पर गया. यह गर्म उबलते हुए पानी में डिप टी बैग डालने से इसमें मौजूद चाय पानी में घुल जाती है लेकिन सिर्फ चाय ही नहीं घुलती, इस डिप टी बैग में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक ओर नैनोप्लास्टिक भी पिघलकर पानी में घुल जाती है. यह कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको देखते हुए मैंने सस्टेनेबल डिप टी बैग बनाने का विचार किया."

'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी से ली मदद'

आरिन रत्नेश बताते हैं कि, "करीबन 2 साल पहले मुंबई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी में पदस्थ प्रोफेसर कमलजीत सोराय से चर्चा की. इसके बाद तय किया गया कि इन डिप टी बैग को केले और एलोवेरा के रेशे से भी तैयार किया जा सकता है. इसको तैयार करने का काम कमलजीत सोराय ने किया. बुरहानपुर समेत कई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में केले की खेती होती है, जहां से बड़ी मात्रा में केले का वेस्टेज निकलता है. इसलिए इसे कलेक्ट करना मुश्किल नहीं था लेकिन बाकी काम कमलजीत सोराय ने किया. इसको अंतिम रूप देने में करीबन 2 साल लग गए."

गल्फ फूड प्रेजेंटेशन में मिली वाहवाही (ETV Bharat)

आरिन कहते हैं कि, "फिलहाल स्टार्टअप के लिए जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के इंक्यूवेशन सेंटर के साथ मिलकर इस दिशा में काम चल रहा है. शुरूआत में करीबन 1 हजार से ज्यादा सस्टेनेबल डिप टी बैग तैयार किए हैं, जिन्हें प्रेजेंटेशन के लिए यूनिवर्सिटी में जमा किया गया है."

'प्रेजेंटेशन में बहुत सराहा गया'

आरिन कहते हैं कि, "कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना और इसे मार्केट में लाने में बहुत अंतर होता है. कीमत के मामले में मौजूदा डिप टी बैग के मुकाबले सस्टेनेबल टी बैग को लाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी है. आईआईएफटी से इसका मटेरियल तैयार कराने के बाद थर्ड पार्टी की मदद ली गई है, ताकि यह कीमत के मुकाबले बाजार में टिक सके. उम्मीद है कि दीपावली तक इस हर्बल डिप टी बैग मार्केट में आ जाएगा. शुरूआत में तैयार किए गए डिप टी बैग को जनवरी में गल्फ फूड 2026 में भी प्रस्तुत किया गया, जिसे खूब पसंद किया गया है. "