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भोपाल में टैक्सी चालक एकजुट, 3 दिन ठप रहेगी कैब सर्विस, नहीं होगी ऐप से बुकिंग

भोपाल : राजधानी भोपाल में यदि आप अगले 3 दिन ओला और उबेर जैसी ऐप आधारित टैक्सी से सफर करने की सोच रहे हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. भोपाल में 23, 24 और 25 जून 3 दिन तक ऐप से टैक्सी बुक नहीं होगी. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टैक्सी चालकों ने मंगलवार से एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दी है. इस आंदोलन के कारण शहर में यात्रियों, विशेषकर हवाई सफर करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

​एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी

​चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले के अनुसार "हड़ताल के दौरान कोई भी चालक एग्रीगेटर कंपनियों की बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा. इसका सबसे बड़ा असर भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. इससे पहले 7 फरवरी और 12 जून को भी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सांकेतिक धरना दिया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला." संघ ने लोगों से अपील की है कि वे इन 3 दिन एग्रीगेटर एप्स का उपयोग न करें.