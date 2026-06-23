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भोपाल में टैक्सी चालक एकजुट, 3 दिन ठप रहेगी कैब सर्विस, नहीं होगी ऐप से बुकिंग

राजधानी भोपाल में टैक्सी चालकों ने आंदोलन का बिगुल बजाया. 23 से 25 जून तक नहीं थामेंगे कैब की स्टेयरिंग.

Bhopal Taxi drivers strike
भोपाल में टैक्सी चालक एकजुट, 3 दिन ठप रहेगी कैब सर्विस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 12:35 PM IST

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भोपाल : राजधानी भोपाल में यदि आप अगले 3 दिन ओला और उबेर जैसी ऐप आधारित टैक्सी से सफर करने की सोच रहे हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. भोपाल में 23, 24 और 25 जून 3 दिन तक ऐप से टैक्सी बुक नहीं होगी. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टैक्सी चालकों ने मंगलवार से एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दी है. इस आंदोलन के कारण शहर में यात्रियों, विशेषकर हवाई सफर करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

​एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी

चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले के अनुसार "हड़ताल के दौरान कोई भी चालक एग्रीगेटर कंपनियों की बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा. इसका सबसे बड़ा असर भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. इससे पहले 7 फरवरी और 12 जून को भी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सांकेतिक धरना दिया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला." संघ ने लोगों से अपील की है कि वे इन 3 दिन एग्रीगेटर एप्स का उपयोग न करें.

​आंदोलन को मजबूर हुए टैक्सी चालक

​टैक्सी चालकों का मुख्य मुद्दा सरकार द्वारा निर्धारित किराए को कंपनियों से पूरी तरह लागू करवाना है. टैक्सी चालकों का आरोप है कि एग्रीगेटर कंपनियां किसी न किसी प्रावधान का हवाला देकर तय किराए से भी कम का भुगतान कर रही हैं. संघ ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में भोपाल की पूरी टैक्सी और ऑटो सेवा को ठप कर दिया जाएगा.

​टैक्सी चालकों की प्रमुख मांगें

  • ​एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा राज्य सरकार के तय किराए को सख्ती से लागू किया जाए.
  • ​बेस फेयर 40 रुपये और प्रति किलोमीटर की दर 20-25 रुपये तय की जाए.
  • ​राइड टाइम का अलग से भुगतान मिले और गूगल मैप के आधार पर ही दूरी की सटीक गणना कर किराया दिया जाए.
  • ​सुरक्षा के लिहाज से सवारी की अनिवार्य केवाईसी कराई जाए.
  • नगर निगम सीमा के बाहर आउट स्टेशन रेट लागू हों और ब्लाक की गई ड्राइवर आईडी दोबारा चालू की जाएं.
  • ​रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 25 प्रतिशत अतिरिक्त नाइट चार्ज मिले और चालकों का बीमा अनिवार्य किया जाए.

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