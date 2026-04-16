मोहन यादव ने दी मध्य प्रदेश के शिक्षकों को राहत, TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, मोहन यादव सरकार ने टीईटी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार पिटीशन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 5:26 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इससे शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा. मोहन यादव का कहना है कि, ''सरकार शिक्षकों के हित के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है. किसी भी शिक्षक के साथ नाइंसाफी नहीं होगी.'' इधर संयुक्त मोर्चा ने सरकार के फैसले को गुमराह करने वाला बताया.
संयुक्त मोर्चा के उपेंद्र कौशल ने बताया कि, ''राज्य सरकार ने कोई पिटीशन नहीं लगाई है कोर्ट में, यह केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. यदि सरकार ने कोई पिटीशन लगाई है शिक्षकों के हित में तो मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को सामने आकर यह बात बतानी चाहिए. अभी भी हम माननीय आयुक्त महोदय से मिलकर आए हैं, यदि सरकार की तरफ से कोई पिटीशन लगाई गई होती तो उसे पर जरूर चर्चा होती. हमारा प्रदर्शन कल की तारीख में यथावत रहेगा हम लोग बिल दशहरा मैदान में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, मंच तैयार हो रहा है. इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से शिक्षक भी निकल चुके हैं.''
मध्य प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है. टीईटी परीक्षा और वरिष्ठता जैसे अहम मुद्दों को लेकर शिक्षण संगठन और सरकार के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद संयुक्त मोर्चा ने खुली चेतावनी दे दी है. 18 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा और धरना प्रदर्शन के जरिए हजारों शिक्षक अपनी एकजुटता दिखाएंगे. संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ मांगों का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बनता जा रहा है.
वार्ता विफल, नहीं निकला कोई ठोस समाधान
बता दें कि अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा और शासन के बीच हुई बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सका. जबकि इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ दो चरणों में चर्चा हुई, लेकिन टीईटी परीक्षा आदेश निरस्त करने और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता तय करने जैसी प्रमुख मांगों पर सरकार ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया.
टीईटी और वरिष्ठता बना सबसे बड़ा विवाद
सयुंक्त मोर्चा की ओर से 2 मार्च को जारी टीईटी परीक्षा आदेश को खत्म करने और सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति से करने की मांग उठाई थी. हालांकि शासन ने केवल पुनर्विचार याचिका पर विचार करने और विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने की बात कही थी, लेकिन समय-सीमा तय नहीं की गई. इससे शिक्षक वर्ग में नाराजगी और बढ़ गई है.
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18 अप्रैल को अनुरोध यात्रा और धरना तय
संयुक्त मोर्चा के उपेंद्र कौशल का कहना है कि "अब आंदोलन टलेगा नहीं. 18 अप्रैल को भेल भोपाल के जंबूरी मैदान में सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा और धरना प्रदर्शन आयोजित होगा. इसमें प्रदेशभर से शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर्स इसमें शामिल होकर अपनी ताकत दिखाएंगे." बता दें कि मोर्चा के पदाधिकारियों ने सभी संगठनों और साथियों से व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की है. उनका कहना है कि यह समय शिक्षक समाज के हित में निर्णायक भूमिका निभाने का है. अगर अब भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन और उग्र हो सकता है.