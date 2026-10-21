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भोपाल इज्तिमा के 80 साल, देश-दुनिया के मुसलमानों की हाजिरी, भाईचारे का साक्षी बनेगा नवाबों का शहर

भोपाल इज्तिमा के 80 साल ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में नवंबर-दिसंबर के बीच हर साल आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन होता है. आलमी तब्लीगी इज्तिमा भोपाल की पहचान बन चुका है. यहां बड़ी संख्या में लोग दीन की बातें सुनने, इबादत करने और दुआ में शामिल होने पहुंचते हैं. इस बार भी देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचेंगे. ईंटखेड़ी स्थित इज्तिमागाह में मैदान की साफ-सफाई, व्यवस्था बनाने और खिदमत यानी सेवा से जुड़े काम शुरू किए जा रहे हैं. इस साल इज्तिमा का आयोजन 4, 5, 6 और 7 दिसंबर 2026 को होगा. यातायात व्यवस्था, मोबाइल नेटवर्क, बिजली, निर्माण कार्यों और आवागमन के साधनों को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया है.

4 से 7 दिसंबर तक चलेगा इज्तिमा