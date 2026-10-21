भोपाल इज्तिमा के 80 साल, देश-दुनिया के मुसलमानों की हाजिरी, भाईचारे का साक्षी बनेगा नवाबों का शहर
4 से 7 दिसंबर तक चलेगा आलिमी तब्लीगी इज्तिमा, देश-दुनिया से आएंगी जमातें, अस्थाई फूड जोन-वॉशरूम बन रहे, कई जोड़ों का होगा निकाह. रिपोर्ट-आबिद मुमताज/फिरोज जहां
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 2:15 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में नवंबर-दिसंबर के बीच हर साल आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन होता है. आलमी तब्लीगी इज्तिमा भोपाल की पहचान बन चुका है. यहां बड़ी संख्या में लोग दीन की बातें सुनने, इबादत करने और दुआ में शामिल होने पहुंचते हैं. इस बार भी देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचेंगे. ईंटखेड़ी स्थित इज्तिमागाह में मैदान की साफ-सफाई, व्यवस्था बनाने और खिदमत यानी सेवा से जुड़े काम शुरू किए जा रहे हैं. इस साल इज्तिमा का आयोजन 4, 5, 6 और 7 दिसंबर 2026 को होगा. यातायात व्यवस्था, मोबाइल नेटवर्क, बिजली, निर्माण कार्यों और आवागमन के साधनों को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया है.
4 से 7 दिसंबर तक चलेगा इज्तिमा
इस वर्ष इज्तिमा का आयोजन 4 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक चलेगा. आयोजन के दौरान अलग-अलग शहरों और राज्यों से जमातों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. जायरीन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठहरने, आने-जाने, खाने-पीने और अन्य जरूरी इंतजाम किए जाएंगे. इज्तिमा की तैयारियों में खिदमतगारों की अहम भूमिका रहती है. मैदान को तैयार करने से लेकर लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था संभालने तक, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देते हैं.
सन 1947 में 14 लोगों ने की थी शुरुआत
भोपाल में इज्तिमा की शुरुआत 1947 में हुई थी. सबसे पहले इसका आयोजन मस्जिद शकूल खां में हुआ था. उस वक्त बहुत कम लोग इज्तिमा में शरीक हुए थे. बाद में इसका आयोजन 1971 में बड़े स्तर पर ताजुल मसाजिद में होने लगा. धीरे-धीरे इसमें आने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी. साल 2015 में इसे बैरसिया रोड स्थित ईंटखेड़ी के पास घासीपुरा में शिफ्ट किया गया. उसके बाद से ये यहीं लग रहा है. इज्तिमा का आयोजन बहुत भव्य तरीके से होता है. 2 माह पहले से तैयारियां होती हैं. बता दें कि दुनिया में सिर्फ 3 देश ही इज्तिमा का आयोजन कराते हैं. इनमें पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश है. कोरोना काल में दो साल तक भोपाल में यह आयोजन नहीं हुआ.
ईंटखेड़ी मैदान में शुरू हुई खिदमत, होंगे निकाह
इज्तिमा की तैयारियों के तहत मैदान को व्यवस्थित करने, साफ-सफाई करने और आयोजन के लिए जरूरी इंतजाम जुटाने का काम शुरू हो गया है. खिदमतगार मैदान में पहुंचकर सेवा कार्यों में जुट रहे हैं. आने वाले दिनों में आयोजन स्थल पर पंडाल, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी. हर साल की तरह इस साल भी कई जोड़ों के निकाह होंगे.
खिदमत और भाईचारे का संदेश देता है इज्तिमा
भोपाल का आलमी तब्लीगी इज्तिमा धार्मिक आयोजन के साथ-साथ सेवा, अनुशासन और आपसी भाईचारे का संदेश भी देता है. आयोजन में आने वाले लोगों की सेवा के लिए खिदमतगार अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं. अब दिसंबर में होने वाले इज्तिमा को लेकर ईंटखेड़ी मैदान में तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले दिनों में आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का काम और तेज होने की उम्मीद है.
फूड जोन-वॉशरूम बन रहे, वालेंटियर्स होंगे मौजूद
सोने और ओढ़ने का सामान जमाती खुद लेकर चलते हैं. खाना बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कमेटी कर रही है. कई एकड़ जमीन पर खाने के लिए 50 फूड जोन बनाए जाएंगे, जहां बेहद सस्ते दामों पर खाना मिलेगा. जमातियों को नीचे बैठ कर खाना खाने की भी व्यवस्था रहेगी. इज्तिमा स्थल पर नहाने के लिए गर्म पानी उपलब्ध रहेगा. वुजू के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट और आपातकालीन स्थितियों में फायर ब्रिगेड के आने जाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. नमाजियों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए विशेष रूप से वालेंटियर्स भी रखे जा रहे हैं.
सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर रहेगा फोकस
इज्तिमा में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेगी. जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से इन व्यवस्थाओं को लेकर समन्वय किया जा रहा है. आयोजन के दौरान यातायात का दबाव कम रखने, वाहनों की पार्किंग और जायरीन की आवाजाही सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष योजना की जरूरत होगी. आयोजन स्थल तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने वाले जायरीन को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाने पर जोर दिया गया.
मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ. उमर हफीज ने बताया कि, ''इज्तिमा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ईंटखेड़ी स्थित इज्तिमागाह में मैदान की साफ-सफाई, व्यवस्था बनाने और खिदमत यानी सेवा से जुड़े काम शुरू किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ-सफाई और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि आयोजन में शामिल होने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. हालांकि इस बार संख्या में कितनी वृद्धि होगी, इसका अभी कोई निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.''
मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने की तैयारी
पिछले वर्षों में इज्तिमा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण मोबाइल नेटवर्क में आने वाली परेशानी को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है. संभाग आयुक्त ने BSNL सहित संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ नेटवर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं. आयोजन के दौरान मोबाइल सेवाएं सुचारु रहें, इसके लिए संबंधित मोबाइल कंपनियों और अन्य एजेंसियों के सहयोग से आवश्यक इंतजाम करने पर जोर दिया गया.
संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि, ''बारिश के कारण कुछ स्थानों पर निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याएं सामने आई थीं. संबंधित विभागों ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम शुरू कर दिया है. प्रशासन का लक्ष्य है कि इज्तिमा शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो.'' उन्होंने कहा कि, ''यह एक बड़ा आयोजन है, जिसके लिए पहले से निर्धारित प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं हैं. पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.''