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भोपाल के स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान बुजुर्ग की मौत, साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका

भोपाल के स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान बुजुर्ग की मौत ( ETV Bharat )

साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. लोगों के अनुसार बुजुर्ग संजय त्यागी नियमित तैराकी के साथ एक्सरसाइज करते थे और वे बिलकुल फिट व्यक्ति थे.

भोपाल: राजधानी के स्विमिंग पूल में 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई. तैरते समय ही पानी में उनकी तबियत बिगड़नी लगी और उनको तुरंत पानी से बाहर निकाला गया. मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने तुरंत उनको सीपीआर दिया. इसके बाद उनकी सांस वापस आ गई लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके में मौजूद प्रकाश स्विमिंग पूल में बुधवार सुबह दुखद हादसा सामने आया. 68 साल के बुजुर्ग संजय त्यागी रोज की तरह प्रकाश स्विमिंग पूल पहुंचे थे. इस दौरान स्विमिंग करते समय उनकी पानी में ही तबीयत बिगड़ने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उनको पानी से बाहर निकाला. इसके बाद मौके पर मौजूद स्विमिंग ट्रेनर और कांस्टेबल लोकेश जोशी ने उनको सीपीआर दिया.

स्विमिंग करते समय बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत

कांस्टेबल के सीपीआर देते ही कुछ देर के लिये बुजुर्ग की सांसें लौट आई लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही टीटी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

प्रकाश स्विमिंग पूल, भोपाल (ETV Bharat)

टीआई गौरव दोहरे ने बताया, "शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया है, जहां पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है."

15 साल से थे स्विमिंग पूल के सदस्य

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, संजय त्यागी रोज की तरह सुबह प्रकाश तरण पुष्कर में स्विमिंग करने पहुंचे थे. वह पिछले करीब 15 साल से इस स्विमिंग पूल के नियमित सदस्य थे और रोजाना व्यायाम और तैराकी करते थे. नियमित रूप से यहां आने वाले सदस्यों और स्टाफ ने संजय त्यागी को एक अनुशासित और फिट व्यक्ति बताया. जिससे यह घटना सभी के लिए और भी चौंकाने वाली बन गई. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.