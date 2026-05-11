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PM मोदी की अपील को भोपाल में समर्थन, स्वदेशी जागरण मंच बोला सोना नहीं देश चुनो

तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साल सोना न खरीदने की लोगों से अपील की. वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने इसके साथ तेल व ईंधन की खपत कम करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है. इसके बाद भोपाल के एमपी नगर में सोमवार को स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी चीजों का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं को त्यागने की लोगों से अपील की है. मंच ने अपील करते हुए कहा कि यातायात के लिए स्वयं के वाहन चलाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहें, जिससे ईंधन बचेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा.

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की कम खपत व सोना खरीद रोकने की अपील को राजधानी भोपाल में समर्थन मिला है. स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सोमवार को जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से विदेशी चीजों का त्याग कर स्वदेशी अपनाने की अपील की गई. इस दौरान मंच के लोग हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिसमें लिखा था, ''सोना नहीं, देश चुनें''. '' विदेशी सोने का मोह छोड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें.''

देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील (ETV Bharat)

स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील

मंच की महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज ने बताया, "हम जन जागरूकता के लिए पिछले लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को ईंधन बचाने का संदेश दिया जा रहा है और साथ ही स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील की जा रही है. अगर हम जागरूक होकर इन पहल का पालन करेंगे तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश का पैसा भी बाहर नही जाएगा. छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों से पैदल चलकर अपने कामों को पूरा करने का आवाहन किया."

देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश

मंच की महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज ने बताया, "अगर हम जागरूक होकर इन पहल का पालन करेंगे तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश का पैसा भी बाहर नहीं जाएगा. हमने छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों से पैदल चलकर अपने कामों को पूरा करने की अपील की."

राजधानी भोपाल में स्वदेशी जागरण मंच ने चलाया जन जागरूकता अभियान (ETV Bharat)

पिछले दो महीने से पड़ोस में चल रहा भीषण युद्ध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी. इसके लिए उन्होंने कई रास्ते भी बताए. पीएम मोदी ने इस दौरान एक साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने सहित कई चीजों को छोड़ने की अपील की. पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले दो महीने से ही हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर पड़ा है.

वहीं, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में पीएम मोदी द्वारा सोना नहीं खरीदने की अपील पर कहा, "अब जनता शादी करना बंद कर दे, विदेश यात्रा नहीं करे. चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार को हर चीज की याद आ रही है, कांग्रेस उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को एक्पोज करेगी." पीसी शर्मा सोमवार को नर्मदापुरम में आयोजित कांग्रेस की 'इंदिरा ज्योति यात्रा' और 'चले रामराज की ओर' अभियान संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे.