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राम भरोसे भोपाल की सफाई व्यवस्था, नगर निगम के अंदरुनी सर्वे में 21 में से 11 जोन फेल

स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले भोपाल नगर निगम ने कराया सर्वे ( ETV Bharat )