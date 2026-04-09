राम भरोसे भोपाल की सफाई व्यवस्था, नगर निगम के अंदरुनी सर्वे में 21 में से 11 जोन फेल
स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले भोपाल नगर निगम ने कराया सर्वे, सफाई व्यवस्था की खुली पोल, 21 में से 11 जोन फेल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 3:13 PM IST
भोपाल: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की शुरुआत 10 अप्रैल से सिटीजन फीडबैक के साथ होने जा रही है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है. दरअसल नगर निगम के द्वारा हाल में ही कराए गए अंदरुनी सर्वे में सामने आया है कि शहर के 21 में से 11 जोनों के वार्डों में सफाई की स्थिति बेहद खराब है. कई जोनों में प्रभारी एएचओ सुबह तय समय पर फील्ड में भी नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में अब निगम प्रशासन इन जोनों में बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गया है.
अंदरुनी सर्वे में सामने आई खराब स्थिति
बता दें कि नगर निगम ने हाल ही में शहर के सभी वार्डों का आंतरिक सर्वे कराया था. इस सर्वे में जोन 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 और 19 की स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई. कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो रही है और अंदर की कालोनियों में कचरा लंबे समय तक पड़ा रहता है. इसमें अधिकारियों की निगरानी भी कमजोर पाई गई. वहीं सर्वे में यह भी सामने आया कि कई जोनों के प्रभारी एएचओ तय समय के अनुसार सुबह 6 बजे फील्ड में पहुंचने के बजाय सुबह 8 बजे के बाद ही निकल रहे हैं. इससे सफाई व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है.
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने हाल ही में शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली. इसके बाद आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सुबह 6 बजे से ही फील्ड में मौजूद रहने के निर्देश दिए. हालांकि कई जोन के प्रभारी एएचओ ने इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया. यही कारण है कि अब निगम प्रशासन इन जोनों में जिम्मेदार अधिकारियों को बदलने की तैयारी कर रहा है.
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10 अप्रैल से शुरु होगा सिटीजन फीडबैक
जानकारी के अनुसार जोन 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 और 19 के प्रभारी एएचओ पिछले 7 से 10 साल से एक ही जोन में पदस्थ हैं. इससे कामकाज में ढिलाई और जवाबदेही की कमी देखी जा रही है. इधर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के तहत 10 अप्रैल से सिटीजन फीडबैक लिया जाएगा. इसके बाद 16 अप्रैल से 31 मई के बीच फील्ड असेसमेंट होगा, जिसमें केंद्र की टीम शहर में आकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी. इस बीच शहर में मेट्रो, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे सड़कों पर धूल की समस्या बढ़ गई है. ऐसे में सर्वेक्षण से पहले निगम प्रशासन के सामने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारना बड़ी चुनौती बन गया है.