सुयश संभालेंगे बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज की कमान, हेमंत खंडेलवाल ने की तत्काल नियुक्ति
भाजपा को नया सोशल मीडिया इंचार्ज मिल गया है, हेमंत खंडेलवाल ने सुयश त्यागी को किया संयोजक नियुक्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 6:53 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 7:00 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं. बाकी रिक्त बचे पदों पर भी नियुक्तियां की जा रही है. इसमें अगली नियुक्ति सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया की हुई है. सुयश त्यागी को सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के हस्ताक्षर से जारी पत्र में लिखा गया है कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से जारी होगी.
सुयश संभालेंगे बीजेपी का सोशल मीडिया
मध्य प्रदेश बीजेपी में सोशल मीडिया पर भी पार्टी के विचार और धार बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर भी इस बार अलग से प्रदेश संयोजक की नियुक्ति की गई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने वाले सुयश त्यागी को इस पद की जवाबदारी दी गई है. प्रदेश संयोजक के रुप में उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है. इसके पहले सुयश बीजेपी मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया विभाग में ही राज्य सह समन्वयक की जवाबदारी संभाल रहे थे.
मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दुबारा मौका
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद आशीष अग्रवाल को ही दुबारा मौका दिया है. आशीष अग्रवाल 2023 विधानसभा चुनाव के एन पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए थे. विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वे मीडिया प्रभारी की भूमिका में रहे. लोकेन्द्र पाराशर को इस पद से हटाकर उन्हें मीडिया प्रभारी बनाया गया था.
15 दिन पहले टीम घोषित कर चुके हैं खंडेलवाल
पंद्रह दिन पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं. इस टीम में पूरे घर के बदल डालने के अंदाज में तो बदलाव नहीं हुआ लेकिन फिर कुछ नए चेहरों को जगह दी गई. 29 सदस्यीय जो टीम घोषित की गई थी उसमें 9 पार्टी उपाध्यक्ष बनाए गए. 4 महामंत्री और 9 मंत्री पद पर ऐलान किए गए. कोषाध्यक्ष कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी के पद भी घोषित कर दिए गए. उपाध्यक्ष पद पर ज्यादातर नए चेहरे हैं, इनमें प्रभुराम चौधरी, शैलन्द्र बरुआ, मनीषा सिंह, नन्दिता पाठक, सुरेन्द्र शर्मा, निशांत खरे और प्रभुलाल जाटव ये नए नाम हैं.