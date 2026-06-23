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भोपाल में संदिग्ध आतंकी इजहार उल हक की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड

ATS ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश, देश विरोधी गतिविधियों के मिले सबूत, 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा जेल.

TERRORIST IZHAR UL HAQ
संदिग्ध आतंकी इजहार उल हक को कोर्ट में किया गया पेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एटीएस की आतंक विरोधी जांच लगातार आगे बढ़ रही है. बिहार के मधुबनी जिले से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी इजहार उल हक की रिमांड पूरी होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल कोर्ट में पेश किया गया. इजहार के तीन अन्य साथी फराज, नईम और शाकिर मेव पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं. एटीएस अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है और कई राज्यों से जुड़े कनेक्शन की बारीकी से जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश एटीएस ने बिहार से किया था गिरफ्तार

मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी इजहार उल हक को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोपाल कोर्ट में पेश किया गया. इजहार की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे डॉ. मुकेश मलिक की विशेष अदालत मे पेश किया गया. उसे बिहार से गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया था.

शरिया आधारित व्यवस्था लागू करने की साजिश (ETV Bharat)

देश विरोधी गतिविधियों के सबूत

जांच एजेंसी को संदेह है कि इजहार उल हक देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क का अहम सदस्य था और भोपाल सहित कई राज्यों में सक्रिय संदिग्धों के संपर्क में था. इस मामले में भोपाल से गिरफ्तार किए गए उसके तीन अन्य साथी फराज, नईम अब्दुल्ला और शाकिर मेव को एटीएस पहले ही रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

MADHYA PRADESH ATS ACTION
कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशरी रिमांड पर भेजा जेल (ETV Bharat)

एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे

बताया जा रहा है कि जांच के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से जुड़े कुछ इनपुट भी सामने आए हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है. एटीएस डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फोन और संदिग्ध संपर्कों की भी जांच कर रही है. मध्य प्रदेश और बिहार एटीएस की संयुक्त टीम ने संदिग्ध आतंकी मौलाना इजहार उल हक से कई बड़े खुलासे करवाए हैं.

शरिया आधारित व्यवस्था लागू करने की साजिश

आरोप है कि इजहार सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के संपर्क में था और उनके इशारे पर भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर रहा था. यह पूरा मॉड्यूल 'लोन वुल्फ' हमलावरों को तैयार करने पर काम कर रहा था. वह इस लोन वुल्फ कट्टरपंथी मॉड्यूल का मुख्य सरगनाथा, जिसका मकसद देश में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ना और 'खिलाफत' स्थापित करना था. वह एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं का ब्रेनवॉश करके उन्हें जोड़ रहा था और भारत में शरिया आधारित व्यवस्था लागू करने की साजिश रच रहा था.

इजहार के अलावा, भोपाल से मोहम्मद फराज (उर्फ खालिद सैफुल्ला), यूपी के सहारनपुर जिले से नईम अब्दुल्ला कुरैशी और राजस्थान के अलवर जिले से शाकिर मेव को गिरफ्तार किया गया है. फराज को पाकिस्तान से नया नाम और टास्क दिया गया था. इन आतंकियों ने विदेशों में जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की भी योजना बनाई थी, जिसके लिए कुछ आरोपियों ने अपने पासपोर्ट तक बनवा लिए थे.

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