ETV Bharat / state

गिरफ्तार अदनान के खतरनाक मंसूबे, भोपाल में ताना-बाना, दिल्ली को दहलाने की साजिश

दिल्ली पुलिस द्वारा भोपाल में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अदनान के बारे में परत-दर परत चौंकाने वाले खुलासे, जो सुरक्षा के दृष्टिगत खतरनाक.

Suspected Terrorist Adnan
भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अदनान ने बढ़ाया पुलिस का सिरदर्द (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अदनान जेल जाने के बाद भी नहीं सुधरा. जेल से छूटने के बाद वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था. वह भोपाल में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था. इसके लिए वह कुछ और लोगों के संपर्क में था.

ISIS से संपर्क का शक

अदनान ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रवि कुमार दिवाकर की तस्वीर पोस्ट की और फिर चेहरे पर लाल रंग से काफिर करार दिया दिया था. इस मामले के बाद अदनान को 4 जून 2024 को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस इस बात के सबूत जुटा रही है कि क्या अदनान अब आईएसआईएस से जुड़कर काम कर रहा था.

अदनान ने अंग्रेजी में लिखा था... हलाल

भोपाल से पकड़ा गया कथित आतंकी अदनान इंस्टाग्राम अकाउंट @based.khilji संचालित कर रहा था. ज्ञानवापी को लेकर जब फैसला सुनाया गया तो अदनान ने इसी अकाउंट से जस्टिस रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी. उसने अंग्रेजी में लिखा था 'काफिर का खून हलाल है, उन लोगों के लिए जो दीन के लिए लड़ रहे हैं...' इस पोस्ट को न सिर्फ जज को सीधी धमकी माना गया, बल्कि कट्टरपंथी विचार से प्रेरित होकर जज की हत्या के लिए भी लोगों को उकसाने वाला प्रयास माना गया.

Suspected Terrorist Adnan
आतंकी ने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश (ETV BHARAT)

सवा साल में ही मिल गई थी जमानत

उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने अदनान के खिलाफ आईपीसी के तहत सामुदायों में वैमस्यता फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं के अलावा यूएपीए की धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे भोपाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन गिरफ्तारी के सवा महीने वाद 26 सितंबर 2024 को उसे जमानत मिल गई.

दिल्ली के अदनान से कैसे जुड़ा

जमानत मिलने के अदनान की विचारधारा में बदलाव नहीं आया. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जमानत मिलने के बाद सीए की तैयारी करने वाला अदनान आईएसआईएस (ISIS) से प्रभावित धार्मिक उन्माद वाले वीडियो फिर देखने लगा. इसी दौरान वह दिल्ली से गिरफ्तार हुए दूसरे अदनान के संपर्क में आया और इसके बाद दोनों उन्मादी वीडियो एडिट करके अलग-अलग सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर करते थे.

पूछताछ में पता चला है कि दोनों ही आतंकी संगठनों के संपर्क में थे और उनके इशारे पर ही काम कर रहे थे. जांच टीमें अब दोनों ही अदनान से पूछताछ करने में जुटी हैं और पता करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर दोनों किस-किस के संपर्क में थे और किस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे.

भोपाल क्यों बना रहा आतंकियों का अड्डा

हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब शांति का टापू कहे जाने वाले भोपाल में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय संदिग्ध भोपाल से पकड़ाए गए हो. पिछले 03 साल में भोपाल में सीरिया से लेकर बांग्लादेश तक के कई संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं. साल 2022 में जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आतंकी भी भोपाल में पनाह लिए हुए थे. ये पुराने शहर में करीब एक साल तक छुपकर रहते रहे. बाद में एमपी एटीएस ने इस मॉड्यूल को खत्म किया था.

कई आतंकी संगठनों के सदस्य पकड़े गए

इसके बाद पीएफआई और एचयूटी के सदस्यों को भी भोपाल से गिरफ्तार किया गया था. हिज्ब-उत-तहरीर ने भी भोपाल से अपने विस्तार की रणनीति पर काम किया. लेकिन पुलिस की सक्रियता ने इसे भी ध्वस्त कर दिया गया. यह आतंकी भोपाल में लंबे समय तक छिपकर रहते रहे, लेकिन पुलिस को कानोंकान खबर नहीं लग सकी.

रिटायर्ड डीजी सुभाष अत्रे भी मानते हैं "यह पहला मौका नहीं है, जब शहर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं. पूर्व में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. ये घटनाएं बताती हैं स्थानीय स्तर पर पुलिस के खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है."

TAGGED:

DELHI POLICE RAID BHOPAL
DELHI POLICE REVELATIONS
ADNAN TERRORIZE DELHI
MADHYA PRADESH SIMI NETWORK
SUSPECTED TERRORIST ADNAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

बुरहानपुर में वन चौकी प्रभारी व गार्ड ने कागजों में किया निर्माण कार्य, DFO ने किया सस्पेंड

आधुनिकता में फीका पड़ रहा मोनिया नृत्य का महत्व, टोलियों से गायब हुआ बुंदेली श्रृंगार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.