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शराब पीने से रोका तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, बचाने पहुंचे भाई के सामने की आत्महत्या

भोपाल में युवक ने की आत्महत्या ( ETV Bharat )

भोपाल: शराब पीने से रोकना एक युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने गुस्से में अपनी जान ही दे दी. राजधानी भोपाल के गुनगा गांव में घरेलू विवाद के बाद 20 वर्षीय युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. परिजन उसे समझाने और नीचे उतारने की कोशिश करते रहे. यहां तक कि उसका भाई भी उसे बचाने के लिए टंकी पर चढ़ गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे रोक नहीं पाया. देखते ही देखते युवक ने आत्महत्या कर ली.

घरेलु विवाद के बाद टंकी पर चढ़ा युवक