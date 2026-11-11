शराब पीने से रोका तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, बचाने पहुंचे भाई के सामने की आत्महत्या
घरेलु विवाद के बाद पानी की टंकी पर पहुंचा था युवक, नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे परिजन, जांच में जुटी पुलिस. रिपोर्ट-आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:44 AM IST
भोपाल: शराब पीने से रोकना एक युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने गुस्से में अपनी जान ही दे दी. राजधानी भोपाल के गुनगा गांव में घरेलू विवाद के बाद 20 वर्षीय युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. परिजन उसे समझाने और नीचे उतारने की कोशिश करते रहे. यहां तक कि उसका भाई भी उसे बचाने के लिए टंकी पर चढ़ गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे रोक नहीं पाया. देखते ही देखते युवक ने आत्महत्या कर ली.
घरेलु विवाद के बाद टंकी पर चढ़ा युवक
जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान शंकर अहिरवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शंकर के शराब पीने को लेकर घर में परिजनों से विवाद हुआ था. परिजनों ने उसे शराब पीने से मना किया तो वह नाराज होकर घर से निकल गया और गांव के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक को टंकी पर चढ़ा देखकर परिजनों के होश उड़ गए. उसे बचाने के लिए परिजन मौके पर पहुंचे और नीचे उतरने की गुहार लगाने लगे.
बचाने पहुंचे भाई के सामने आत्महत्या की
इसी बीच शंकर का भाई भी उसे बचाने के लिए टंकी पर चढ़ गया. उसने भाई को समझाने और नीचे लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ. भाई के सामने ही उसने टंकी पर ही आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही गुनगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है.
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मामले की जांच में जुटी पुलिस
गुनगा थाना प्रभारी रिंकू सिंह जाटव के अनुसार, ''पुलिस को युवक की युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी. युवक ने शराब के नशे में जानलेवा कदम उठाया था. मौत के मामले में मर्ग कायम किया गया है. पुलिस परिजनों के बयान और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''