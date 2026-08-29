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सरकार के दखल से नरम हुई शक्कर की तेजी, थोक में 58 तो फुटकर में 62 रुपए किलो तक पहुंचे भाव

सरकार के दखल से नरम हुई शक्कर की तेजी ( ETV Bharat )