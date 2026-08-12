रिवर्स मिरर राइटिंग में सुधीर का जवाब नहीं, जब तक आईना नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे एक शब्द
लेफ्ट हैंडर्स की अनोखी दुनिया,भोपाल के सुधीर पांड्या लिखते हैं उल्टी लिपि में खत, कई हस्तियों को भेज चुके हैं संदेश. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:27 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:10 PM IST
भोपाल: दुनिया में बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों को अक्सर सामान्य से अलग नजरों से देखा जाता है, लेकिन यही अलग अंदाज कई बार उनकी खास पहचान बन जाता है. भोपाल के सुधीर कुमार पांड्या(जैन) ने अपने बाएं हाथ की इसी खासियत को ऐसी कला में बदल दिया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. सुधीर उल्टे अक्षरों में खत लिखते हैं. उनका लिखा पत्र सामान्य आंखों से पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही उसे आईने के सामने रखा जाता है, अक्षर सीधे दिखाई देने लगते हैं.
सुधीर बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर भी ऐसे ही उल्टी लिपि में शुभकामना संदेश भेजा था. जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें आभार वाला लेटर भी भेजा गया था. सुधीर अब तक हजारों लोगों के लिए ऐसे उल्टे खत लिख चुके हैं.
'आईने पर दिखे उल्टे अक्षरों से आया अनोखा आइडिया'
सुधीर कुमार पांड्या बताते हैं, "इस अनोखी कला की शुरुआत किसी खास प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि हेयर कटिंग की दुकान पर लगे आईने से हुई. आईने के पास लगे कैलेंडर पर लिखे अक्षर उन्हें उल्टे दिखाई देते थे. यहीं से उनके मन में विचार आया कि क्यों न उल्टे अक्षर लिखने की कोशिश की जाए. उन्होंने शुरुआत में जब अपने शिक्षक को उल्टे अक्षरों में लिखकर दिखाया तो पहले डांट पड़ी. लेकिन कागज को पलटकर देखने पर जब अक्षर सीधे दिखाई दिए तो शिक्षक ने उनकी खूब तारीफ की. यही तारीफ उनके लिए प्रेरणा बन गई."
'पहले आईने से सीखा, अब बिना आईने के लिखते हैं'
सुधीर कुमार पांड्या बताते हैं, "मैंने 14 साल की उम्र से उल्टा लिखने की शुरुआत की थी. अभी मेरी उम्र 61 साल हो चुकी है. बीते 20 साल से लोगों को उल्टे अक्षरों में लिखकर शुभकामना संदेश भेज रहा हूं और यह सिलसिला अभी भी जारी है. शुरुआत में उल्टे अक्षर लिखने के लिए आईने का सहारा लिया. इसके साथ ही आईने में दिखाई देने वाले उल्टे अक्षरों को देखकर उन्हें कागज पर लिखने की लगातार प्रैक्टिस की. धीरे-धीरे हाथ इतना अभ्यस्त हो गया कि अब वे बिना आईने के भी उल्टे अक्षर लिख सकते हैं." वहीं उनकी यह कला देखने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं लगती है.
'कलाम और मनमोहन सिंह को भी लिखा पत्र'
सुधीर की इस कला की पहुंच आम लोगों से लेकर देश की बड़ी हस्तियों तक रही है. पेशे से किराना व्यवसायी सुधीर बताते हैं, "उन्होंने हजारों लोगों को उल्टे खत लिखे हैं और कई लोगों से इसके लिए शुभकामना संदेश भी मिले. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जन्मदिन पर पत्र लिखा था. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उल्टे अक्षरों में पत्र भेज चुके हैं."
खत देखकर दुकानदार घबरा गया
सुधीर के साथ एक दिलचस्प घटना भी जुड़ी है. उन्होंने दीपावली की शुभकामनाओं वाला उल्टा पत्र एक दुकानदार को दिया तो पत्र देखकर दुकानदार घबरा गया. उसने इसे फाड़ने तक की बात कह दी. तभी दुकान के कर्मचारी ने अंदाजा लगाया कि यह शायद पांड्या जी का पत्र हो सकता है. इसके बाद पत्र को कांच के सामने रखकर देखा गया तो पूरी बात साफ हो गई और उल्टे अक्षर सीधे पढ़े जाने लगे.
लेफ्टी लोगों की अपनी अलग खूबियां
सुधीर जैन पांड्या का कहना है, "बाएं हाथ से काम करने वालों को अक्सर लोग अलग नजरों से देखते हैं, लेकिन वे अपने काम में उतने ही सक्षम होते हैं. उनके अनुसार लेफ्ट हैंडर्स की स्मरणशक्ति तेज होती है, वे कला के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, तेजी से टाइप कर सकते हैं और कई मामलों में एक साथ कई काम संभालने में बेहतर माने जाते हैं."
लेफ्ट हैंडर्स हस्तियों की लंबी है सूची
दुनिया की चर्चित लेफ्ट हैंडर्स हस्तियों की सूची भी काफी लंबी है. इसमें लियोनार्डो दा विंची, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अरस्तू, बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं. उद्योग जगत में रतन टाटा और फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन का नाम भी लिया जाता है. क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हस्ताक्षर बाएं हाथ से करने के लिए जाने जाते हैं.
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इसलिए मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट-हैंडर्स डे
हर साल 13 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट-हैंडर्स दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की विशिष्टता और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. इतिहास में बाएं हाथ से काम करने वालों को कई तरह की गलत धारणाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आज उनकी क्षमताओं और योगदान को सम्मान के साथ देखा जाता है.