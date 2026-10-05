थंडी चाय गरम करो.., साइंस टीचर के खिलाफ सड़कों पर उतरा GEN ALPHA
भोपाल में शिक्षिका के खिलाफ छात्राओं ने किया धरना-प्रदर्शन, सस्पेंड करने की मांग. छात्राओं के विरोध के बीच टीचर का ट्रांसफर. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:18 PM IST
भोपाल: जेन अल्फा राजधानी भोपाल में अपनी ही टीचर के खिलाफ सड़कों पर उतर गया. मामला भोपाल के एक सरकारी स्कूल का है. राजधानी के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्याहरवी और बारहवी के साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने अपनी साइंस टीचर के खिलाफ आरोप लगाए. सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स ने मांग की कि जब तक उनकी साइंस टीचर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा वे क्लासरूम से बाहर इसी तरह से प्रोटेस्ट करती रहेंगी. हांलाकि छात्राओं के आरोप और विरोध प्रदर्शन के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर बबीता कुशवाहा को मिसरोद के स्कूल से हटाकर बरखेड़ा के स्कूल में भेज दिया.
मार नहीं चाहिए प्रैक्टिकल में न्याय चाहिए
क्लासरूम से बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने, हमें मार नहीं चाहिए न्याय चाहिए के नारे लगाए. साइंस टीचर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्यारहवीं और बाहरवी के स्टूडेंट्स पहले क्लास से बाहर आए और फिर स्कूल कैंपस के बाहर की सड़क पर धरने पर बैठ गए.
सुबह स्कूल लगने के साथ ही छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था. प्रदर्शन बढ़ता देख पहले स्कूल प्रिंसिपल संध्या त्रिपाठी ने उन्हें संभालने की कोशिश की. लेकिन जब छात्राएं नहीं मानीं तो जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य उनको समझाइश देने पहुंचे.
प्रदर्शन के बाद स्कूल शिक्षिका का हुआ तबादला
स्कूल प्राचार्य संध्या त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि बच्चों के प्रदर्शन के बाद स्कूल शिक्षिका का तबादला कर दिया गया है. लेकिन अभी वरिष्ठ कार्यालय से पूरी जांच की जा रही है. कक्षा 11 (बी) और 12 (बी) के साइंस स्टूडेंट्स ने शुक्रवार को टीचर के संबंध में मौखिक शिकायत की थी. फिर शनिवार को लिखित शिकायत भी की थी. जिसे हमने तुरंत जिला शिक्षा कार्यालय भेज दिया था. लिखित शिकायत मिलने के बाद ही मैडम को नोटिस जारी कर दिया था. प्रिंसिपल ने कहा कि मैं यहां तीन साल से हूं लेकिन इस दौरान इस तरह से किसी टीचर की शिकायत नहीं आई. ये पहला ही मौका है. शिकायत में बच्चों ने कई आरोप लगाए हैं. मसलन मैडम घर का काम करवाती हैं. इसके अलावा उन्हें मारने और पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं.
लिखित शिकायत में साइंस स्टूडेंट्स ने लगाए ये गंभीर आरोप
लिखित शिकायत में छात्रों ने लिखा है "हम कक्षा ग्याहरवी के छात्र हैं. स्कूल में जब भी यूपीएससी की परीक्षा होती है तो टीचर हमसे बेंच लगवाती हैं, झाड़ू लगवाती हैं. अगर हम ना करें तो फेल कर देने की धमकी देती हैं. हमारे सामने धातु के पाइप से हमारे सीनियर्स को मारती हैं. हम सभी इस बात के गवाह हैं. वो हमें ताने देती है कि हमारे घरों में कोई सुविधा नहीं होगी. हम मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं."
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छात्रा रोशनी राजपूत समेत क्लास से अन्य छात्र-छात्राओ ने आरोप लगाया कि टीचर बबीता के दिए तनाव की वजह से कई बच्चे विषय बदलने मजबूर हो रहे हैं. मैडम हमसे कहती हैं कि जिसके पैसा होगा उसको ही साइंस मिलेगा. वे हमसे 2500 रुपये की प्रोजेक्ट के लिए डिमांड करती हैं. छात्रों का आरोप है कि पढ़ाने के दौरान भी टीचर मोबाइल का यूज करती हैं.
टीचर के खिलाफ एक्शन लेने के बाद ऐसे खत्म हुआ प्रोटेस्ट
मामला पुलिस तक भी पहुंचा था. एडिशनल कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि मिसरोद थाने के अंतर्गत बच्चों ने अपनी साइंस टीचर के खिलाफ प्रदर्शन किया है ऐसी सूचना आई थी. इन बच्चों का टीचर के खिलाफ ये आरोप था कि वे काफी स्ट्रिक्ट हैं. उनके साथ मारपीट करती हैं. ऐसे कुछ पॉइंट्स बच्चों ने उठाए थे. बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर टीचर का मिसरोद स्कूल से तबादला कर दिया. जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया.
टीचर की सफाई जांच में बताऊंगी सच्चाई क्या है
उधर शिक्षिका बबीता कुशवाहा ने अपनी सफाई में कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है. मैं जांच में बताऊंगी कि सच्चाई क्या है. स्कूल में प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट की सफाई प्रैक्टिकल एजुकेशन का ही हिस्सा है. जो नोटिस मिला है उसका भी जवाब दे रही हूं.