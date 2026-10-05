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थंडी चाय गरम करो.., साइंस टीचर के खिलाफ सड़कों पर उतरा GEN ALPHA

साइंस टीचर के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स ( ETV Bharat )

भोपाल: जेन अल्फा राजधानी भोपाल में अपनी ही टीचर के खिलाफ सड़कों पर उतर गया. मामला भोपाल के एक सरकारी स्कूल का है. राजधानी के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्याहरवी और बारहवी के साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने अपनी साइंस टीचर के खिलाफ आरोप लगाए. सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स ने मांग की कि जब तक उनकी साइंस टीचर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा वे क्लासरूम से बाहर इसी तरह से प्रोटेस्ट करती रहेंगी. हांलाकि छात्राओं के आरोप और विरोध प्रदर्शन के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर बबीता कुशवाहा को मिसरोद के स्कूल से हटाकर बरखेड़ा के स्कूल में भेज दिया.