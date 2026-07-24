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भोपाल में सड़कों पर उतरे छात्र, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा, जमकर की नारेबाजी

दिल्ली के जंतर-मंतर के अलावा देश के कई हिस्सों में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन,वहीं भोपाल में छात्रों ने प्रदर्शन किया.

BHOPAL STUDENTS PROTEST
भोपाल में सड़कों पर उतरे छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:37 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शुक्रवार को छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला. नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर सैकड़ों युवाओं ने अंबेडकर चौक (बोर्ड ऑफिस) पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. हाथों में तख्तियां और बैनर लिए छात्रों ने केंद्र सरकार और परीक्षा तंत्र के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी. गुस्साए छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बोर्ड आफिस चौराहे पर डटे सैकड़ों युवा

​नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने छात्र न्याय सत्याग्रह के तहत शांतिपूर्ण लेकिन उग्र प्रदर्शन किया. बोर्ड आफिस चौराहे पर एकत्रित युवाओं ने सड़कों पर बैठकर आवाजाही रोक दी और परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए. छात्रों का कहना था कि जब तक लीक की जवाबदेही तय नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा.

भोपाल में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

​पोस्टर और नारों से गूंजा बोर्ड आफिस चौराहा

बता दें कि इस ​प्रदर्शन के दौरान युवाओं का गुस्सा उनके नारों और पोस्टरों में साफ नजर आया. स्लोगन वाली तख्तियां हाथों में लेकर छात्र कई घंटे तक प्रदर्शन करते रहे. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के गद्दी छोड़ने जैसे नारे लगाकर केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

MADHYA PRADESH STUDENTS PROTEST
बोर्ड आफिस चौराहे पर डटे सैकड़ों युवा (ETV Bharat)

​निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग

​छात्रों ने स्पष्ट किया कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है और अब लीपापोती स्वीकार नहीं की जाएगी. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें. वहीं पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर चौराहे पर काफी देर तक डटे रहें. बता दें नीट पेपर लीक मामले को लेकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

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