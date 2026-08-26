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सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय उन्हें कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहती, दिग्विजय सिंह का तंज

सरकार सबकों कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहती ( ETV Bharat )