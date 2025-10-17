खिलौने की तरह उछलती पलटती गई बेलगाम कार, 11वीं के छात्र की मौत
भोपाल में बैडमिंटन खेलकर लौट रहे छात्रों की कार का भयानक एक्सीडेंट, खिलौने की तरह पलटी मारती रही कार, 11वीं के छात्र की मौत.
Published : October 17, 2025 at 5:43 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 5:51 PM IST
भोपाल: एक पल में दीपावली की सारी खुशियों पर ब्रेक लग गया. रफ्तार पर ब्रेक लग जाता तो शायद इकलौता बेटे के साथ परिवार की खुशियां बच सकती थी. सड़क दुर्घटना राजधानी भोपाल की है. कंट्रोल खोने के बाद एक कार पहले 3 बार पलटी और फिर सामने आ रही कार बुरी तरह टकरा गई. कार में सवार 11वीं के छात्र ने दम तोड़ दिया. साथ का एक और लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है. बाकी के चार दोस्तों का बंसल अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना के सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाले हैं. जिसमें दिखाई देता है कि कितनी स्पीड में रही होगी कार जो सामने आ रही कार से टकरा कर खिलौने की तरह पलटती चली गई.
पहले डिवाइडर से फिर कार से टकराई कार, पलटती चली गई
भोपाल के कोलार इलाके में ये सड़क हादसा हुआ है. समय भी ऐसा कि जब आमतौर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता. ये घटना सुबह साढे़ 7 बजे की बताई जाती है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार की स्पीड कितनी तेज थी. कार ने जैसे ही स्पीड पकड़ी पहले अनकंट्रोल होकर होकर सामने आ रही कार से टकराई और फिर पलटती चली गई. घटना के समय मौजूद लोगों का कहना है कि कार इतनी स्पीड में थी कि संभल ही नहीं पाई.
बैडमिंटन खेल कर लौट रहे थे हादसे का हुए
हादसे का शिकार हुए ये दोस्त बैडमिंटन खेलने के बाद होंडा सिटी कार से तफरीह करने के साथ चाय नाश्ते के लिए निकले थे. इनमें मृतक 16 वर्ष के 11वीं छात्र आदित्यवीर चौधरी के अलावा श्रियांश, युवराज, विश्वरोद, निर्माण जाट अब्दुल्ला ये चार और दोस्त थे. कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि "घटना सुबह करीबन 7 बजे की है. हादसे में एक युवक की मौत हुई है. हादसे के बाद से अभी तक थाने में औपचारिक सूचना नहीं आई है."
'और दीपावली के पहले की सुबह काली हो गई
इस एक्सीडेंट में जिस 16 बरस के छात्र की मौत हुई है. उसका नाम आदित्यवीर सिंह है. वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था. आदित्यवीर के पिता एक निजी कंपनी में मुंबई में डायरेक्टर के पद काम करते हैं. ये परिवार आज ही दीपावली के लिए जबलपुर रवाना होने वाला था. जहां परिवार के दादा जी रहते हैं, लेकिन चंद पलों में ही कहानी ही पलट गई.