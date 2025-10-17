ETV Bharat / state

खिलौने की तरह उछलती पलटती गई बेलगाम कार, 11वीं के छात्र की मौत

भोपाल: एक पल में दीपावली की सारी खुशियों पर ब्रेक लग गया. रफ्तार पर ब्रेक लग जाता तो शायद इकलौता बेटे के साथ परिवार की खुशियां बच सकती थी. सड़क दुर्घटना राजधानी भोपाल की है. कंट्रोल खोने के बाद एक कार पहले 3 बार पलटी और फिर सामने आ रही कार बुरी तरह टकरा गई. कार में सवार 11वीं के छात्र ने दम तोड़ दिया. साथ का एक और लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है. बाकी के चार दोस्तों का बंसल अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना के सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाले हैं. जिसमें दिखाई देता है कि कितनी स्पीड में रही होगी कार जो सामने आ रही कार से टकरा कर खिलौने की तरह पलटती चली गई.

पहले डिवाइडर से फिर कार से टकराई कार, पलटती चली गई

भोपाल के कोलार इलाके में ये सड़क हादसा हुआ है. समय भी ऐसा कि जब आमतौर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता. ये घटना सुबह साढे़ 7 बजे की बताई जाती है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार की स्पीड कितनी तेज थी. कार ने जैसे ही स्पीड पकड़ी पहले अनकंट्रोल होकर होकर सामने आ रही कार से टकराई और फिर पलटती चली गई. घटना के समय मौजूद लोगों का कहना है कि कार इतनी स्पीड में थी कि संभल ही नहीं पाई.