ETV Bharat / state

भोपाल के अर्श जैन का JEE एडवांस्ड में जलवा, AIR 131 के साथ IIT बांबे पर नजर

अर्श जैन ने बताया, "आईआईटी में प्रवेश का सपना उन्होंने 11वीं कक्षा में ही देख लिया था. इसके बाद उन्होंने 2 वर्षों तक लगातार एक ही कोचिंग संस्थान और शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयारी की. इस उपलब्धि के पीछे परिवार और शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है. माता-पिता और बहन ने हर परिस्थिति में मेरा मनोबल बढ़ाया."

भोपाल: देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस्ड 2026 में भोपाल के छात्र अर्श जैन ने शानदार सफलता हासिल की है. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 131 प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि रिजल्ट आने से पहले अर्श को अपनी रैंक 400 से 500 के बीच रहने की उम्मीद थी, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा. अब उनका लक्ष्य आईआईटी बांबे में प्रवेश लेकर कंप्यूटर साइंस या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की पढ़ाई करना है.

घंटों नहीं, रोज के लक्ष्य पर रखा फोकस

तैयारी के दौरान अर्श जैन का रुटीन काफी व्यवस्थित रहा. वे प्रतिदिन लगभग साढ़े 4 घंटे कोचिंग में पढ़ाई करते थे, जबकि घर पर 4 से 6 घंटे खुद पढ़ाई करते थे. उनका मानना है कि "सफलता केवल लंबे समय तक पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि रोज तय किए गए टारगेट को पूरा करने से मिलती है. यही सोच उनकी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत बनी."

फिजिक्स रही पसंद, केमिस्ट्री ने दिलाया बड़ा फायदा

अर्श की सबसे मजबूत पकड़ फिजिक्स पर रही और यही उनका पसंदीदा विषय भी है. हालांकि परीक्षा परिणाम आने के बाद उन्हें पता चला कि सबसे ज्यादा अंक केमिस्ट्री में मिले हैं. उन्होंने बताया कि "आईआईटी जैसी परीक्षा में तीनों विषयों को संतुलित समय देना जरूरी होता है, लेकिन मैथ्स में लगातार अभ्यास और अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ती है."

सोशल मीडिया से दूरी बनाना सबसे बड़ी चुनौती

अर्श के अनुसार "तैयारी के दौरान मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मनोरंजन प्लेटफॉर्म सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकते हैं. कई सारे डिजिटल प्लेटफार्म से खुद को सीमित रखना आसान नहीं था, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी कदम था."

देशभर के लाखों छात्रों ने आजमाई किस्मत

जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम आईआईटी रुड़की ने जारी किया. इस वर्ष 1.79 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी, जिनमें 56,880 छात्र सफल घोषित किए गए. जबकि परीक्षा में आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने 330 अंकों के साथ देशभर में पहला स्थान हासिल किया है.