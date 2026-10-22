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भोपाल के पुराने शहर में शैतानों का साया! 8 साल के मासूम को नोंचा, एक सप्ताह में 15 शिकार

भोपाल में 8 साल के मासूम को स्ट्रीट डॉग्स ने नोंचा ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल की गली-मोहल्लों में बच्चों का निकलना खतरे से खाली नहीं है. शाहजहांनाबाद के नूर महल रोड पर आवारा कुत्तों का झुंड 8 साल के बालक पर टूट पड़ा. उसकी अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी. बीते 5 दिन से हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना ने फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भोपाल में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी रोकने में नगर निगम फेल हो रहा है.

एक मोहल्ले में सप्ताहभर में 15 लोगों को काटा