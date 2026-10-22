भोपाल के पुराने शहर में शैतानों का साया! 8 साल के मासूम को नोंचा, एक सप्ताह में 15 शिकार
भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स का फिर आतंक बढ़ा. अब मासूम बालक बना कुत्तों का शिकार. 15 अन्य लोगों को भी काटा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:08 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल की गली-मोहल्लों में बच्चों का निकलना खतरे से खाली नहीं है. शाहजहांनाबाद के नूर महल रोड पर आवारा कुत्तों का झुंड 8 साल के बालक पर टूट पड़ा. उसकी अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी. बीते 5 दिन से हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना ने फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भोपाल में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी रोकने में नगर निगम फेल हो रहा है.
एक मोहल्ले में सप्ताहभर में 15 लोगों को काटा
पुराने भोपाल के शाहजहांनाबाद स्थित नूर महल रोड पर आवारा कुत्तों के हमले ने लोगों को दहशत में डाल दिया है. 8 साल के बालक पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव आए हैं. उसकी सर्जरी हमीदिया अस्पताल में की गई है. रहवासियों का कहना है कि एक सप्ताह में इस क्षेत्र में कुत्तों के हमले की करीब 15 घटनाएं हो चुकी हैं. बच्चों को स्कूल भेजने और गलियों से गुजरने तक में डर लगने लगा है.
हर साल 60 हजार कुत्तों का जन्म
भोपाल में आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण की चुनौती लगातार बढ़ रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शहर में हर साल करीब 60 हजार स्ट्रीट डॉग पैदा होते हैं, जबकि नगर निगम सालभर में लगभग 25 हजार कुत्तों की नसबंदी कर पा रहा है. यानी जन्म लेने वाले कुत्तों की संख्या और नसबंदी के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर है. कुत्तों की प्रजनन क्षमता के कारण यह अंतर आगे चलकर समस्या को और गंभीर बना सकता है.
नौ सेंटर की जरूरत, फिलहाल तीन ही हैं
श्वान प्रेमी कविता भावनानी के अनुसार "भोपाल शहर के हिसाब से प्रत्येक 10 वार्ड पर एक एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की जरूरत है. इस हिसाब से भोपाल में नौ सेंटर होने चाहिए, लेकिन फिलहाल तीन सेंटर ही सक्रिय काम कर रहे हैं." भानपुर में चौथा सेंटर शुरू करने की बात कही जा रही है. नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीप सिंह के मुताबिक "शहर में कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने के लिए रोजाना कम से कम 225 से 250 कुत्तों की नसबंदी जरूरी है. सभी सेंटर पूरी क्षमता से काम करें, तभी अभियान को गति मिल सकती है."
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भोजन और शोर भी बढ़ा सकते हैं परेशानी
पशु चिकित्सक डॉ. एसके तिवारी के अनुसार "अक्टूबर से जनवरी के बीच कुत्तों की प्रजनन गतिविधियां बढ़ती हैं. तेज आवाज, पटाखे और छेड़छाड़ से कुछ कुत्ते तनावग्रस्त होकर आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं. वहीं खुले में बचा खाना और कचरा डालने से भी कुत्तों के झुंड एक जगह जमा होते हैं. ऐसे में लोगों को खुले में खाद्य सामग्री फेंकने से बचना चाहिए और कुत्तों को छेड़ना या पत्थर मारना नहीं चाहिए."