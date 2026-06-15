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बंद पड़े गोडाउन में घुसी STF की टीम, अंदर का मंजर देख चौक उठे, लगी थी नशे की मंडी

भोपाल एसटीएफ की टीम ने सतना में की बड़ी कार्रवाई, गोडाउन पर मारा था छापा, 28 लाख का गांजा-सिरप बरामद.

SATNA GANJA AND SYRUP SEIZED
सतना में भारी मात्रा में गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 2:17 PM IST

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सतना: भोपाल एसटीएफ ने रविवार को सतना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां एसटीएफ ने एक आरोपी की निशानदेही पर बंद पड़े किराए के गोडाउन से करीब 28 लाख का गांजा और प्रतिबंधित कोरेक्स का जखीरा पकड़ा है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की है.

सतना में गांजा और नशीले सिरप का जखीरा

पूरा मामला सतना शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र के डिलौरा बायपास का है. यहां पुलिस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात एक गोदाम में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गांजा और कोरेक्स सिरप जब्त किया है. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार आरोपी नवाब से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अवैध पदार्थ सतना में रखा गया है. जिसके बाद पुलिस आरोपी नबाव को लेकर सतना पहुंची, जहां उसके निशानदेही पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित समान बरामद हुआ.

BHOPAL STF RECOVERED ILLEGAL COUGH SYRUP CANNABIS
सतना में भोपाल STF की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

आरोपी की निशानदेही पर कार्रवाई

सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, " इस मामले की शुरूआत 28 और 29 मई की रात से हुई, जिसमें भोपाल एसटीएफ द्वारा सूचना मिली की पटेल सिटी गांधी नगर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रिफलिंग और रिपैकिंग करने वाली एक कफ सिरप की फैक्टी पकड़ी गई है. आरोपी से पूछताछ के बाद भोपाल में भारी मात्रा में नशीली कोरेक्स पकड़ी गई. इस मामले में लगभग 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से कुछ लोग जेल भेजे गए हैं."

BHOPAL STF RAID IN SATNA GODOWN
गोडाउन में बोरों में भरकर रखा गया था नशे का सामान (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया, " नवाब नामक आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि प्रतिबंधित कफ सिरप और गांजा सतना में रखा गया है, जिसके बाद पुलिस नवाब को सतना लेकर पहुंची. यहां एक गोदाम से भारी मात्रा में गांजा और सिरप बरामद हुआ, जिसमें 7200 सीसी ऑनरेक्स कोरेक्स कफ सिरप और 260 किलोग्राम गांजा शामिल है. जिसकी कीमत करीब 28 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है."

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