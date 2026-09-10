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भोपाल में एक ही पते पर जारी हुए 40 पासपोर्ट, STF ने फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क का किया पर्दाफाश

भोपाल STF ने बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से असम तक फैला है नेटवर्क. सैयद आबिद की रिपोर्ट.

Bhopal Fake Passport Racket
भोपाल के मठ से मिले 40 फर्जी पासपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 6:04 PM IST

6 Min Read
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भोपाल: STF ने राजधानी भोपाल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने वाले एक कथित इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अन्ना नगर स्थित एक बौद्ध मठ के एक ही पते से करीब 40 पासपोर्ट जारी हुए हैं. इस खुलासे के बाद पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और पुलिस वेरिफिकेशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

भोपाल और डबरा के अलग-अलग पतों से 70 से ज्यादा संदिग्ध पासपोर्ट जारी

STF के मुताबिक जांच के दौरान भोपाल और डबरा के अलग-अलग पतों से 70 से ज्यादा संदिग्ध पासपोर्ट जारी होने की जानकारी सामने आई है. आशंका है कि इन पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान का इस्तेमाल किया गया. बांग्लादेश से आए लोगों को भारतीय नागरिक बताने का आरोप भी है.

STF डीआईजी राहुल कुमार लोढ़ा (ETV Bharat)

जांच एजेंसी को आशंका है कि बांग्लादेश से आए कुछ लोगों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर पेश किया गया. कथित तौर पर इन लोगों की पहचान बनाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. STF अब इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि दस्तावेज किसने तैयार किए और इनके आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में पहचान कैसे दर्ज कराई गई.

असम से पश्चिम बंगाल तक जुड़े नेटवर्क के तार

प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार असम, कोलकाता और पश्चिम बंगाल तक जुड़े होने की आशंका सामने आई है. STF की एक 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए असम रवाना हो चुकी है. टीम वहां संदिग्ध लोगों, दस्तावेजों और पासपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी.

फर्जी पासपोर्ट से विदेश यात्राओं की भी जांच

STF की जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए कुछ लोगों ने थाईलैंड, मलेशिया, चीन, श्रीलंका और जापान की यात्रा की. जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इन यात्राओं के पीछे क्या उद्देश्य था और विदेशों में इन लोगों का किसी नेटवर्क से संपर्क था या नहीं. जांच में यह आशंका भी सामने आई है कि कुछ लोगों ने बौद्ध अनुयायी के तौर पर अपनी पहचान का इस्तेमाल कर विदेश यात्राएं कीं. हालांकि इस पूरे पहलू की पुष्टि के लिए STF दस्तावेजों और यात्रा रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

STF डीआईजी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया "आरोपी रियाज चौधरी और विप्लव अधिकारी के बयानों में दोनों का असम और नॉर्थ ईस्ट से होना सामने आया है. ऐसे में फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इनमें से कोई बांग्लादेश का है. दोनों की पहचान और मूल निवास से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. इसके बाद ही पुलिस इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दे सकेगी."

लोढ़ा के अनुसार, रियाज ने खुद को असम के कामरूप जिले के आसपास का रहने वाला बताया है. वहीं पूछताछ में विप्लव अधिकारी ने कोलकाता में एक नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह कोलकाता से मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा और रियाज से उसकी मुलाकात कैसे हुई. पासपोर्ट बनाए जाने से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

कहां तक फैला है नेटवर्क, STF कर रही जांच

उन्होंने बताया "मध्य प्रदेश के डबरा, भोपाल, बैतूल और छिंदवाड़ा से फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने के मामले सामने आए हैं. अब जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि इन लोगों का नेटवर्क कहां तक फैला है. लोग कहां से आए और किसके माध्यम से यहां पहुंचे. दोनों आरोपियों के बारे में यह भी सामने आया है कि वे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की यात्रा कर चुके हैं. इनमें थाईलैंड, सिंगापुर और कंबोडिया सहित अन्य देशों की यात्राएं शामिल हैं."

विप्लव अधिकारी गिरफ्तारी से पहले करीब 15 से 20 दिनों के भीतर चार देशों की यात्रा कर वापस आया था. हमारी साइबर टीम भी मामले के तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है. दस्तावेजों, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपियों के नेटवर्क, उनकी मंशा और पूरे मॉडस ऑपरेंडी का पता लगाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक कथित मास्टरमाइंड को जेल भेज दिया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश

STF अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और उनके संपर्कों की जांच के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही बौद्ध मठ के पते से करीब 40 पासपोर्ट आखिर कैसे जारी हो गए? पासपोर्ट आवेदन के दौरान दिए गए पते का सत्यापन किस स्तर पर हुआ और पुलिस वेरिफिकेशन में इन मामलों को कैसे मंजूरी मिली. STF इसकी भी जांच कर रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस नेटवर्क में पासपोर्ट प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति की भूमिका थी या फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सत्यापन व्यवस्था को गुमराह किया गया.

2021 से 2023 के बीच सक्रिय था नेटवर्क

प्रारंभिक जांच में नेटवर्क के 2021 से 2023 के बीच सक्रिय रहने की जानकारी सामने आई है. STF अब इस अवधि के दौरान जारी हुए संदिग्ध पासपोर्ट, उनके आवेदन, दस्तावेज, पते और पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को खंगाल रही है. फर्जी पहचान तैयार करने से लेकर आधार-पैन और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज हासिल करने, पासपोर्ट बनवाने और उसके बाद विदेश यात्रा करने तक की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

STF अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, फर्जी दस्तावेज कहां तैयार किए जाते थे, पासपोर्ट बनवाने में किन लोगों की मदद ली गई और संदिग्ध पासपोर्ट के जरिए विदेश जाने वाले लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है.

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