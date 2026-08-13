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नाना साहेब पर 1 लाख के इनाम से खफा थीं झांसी की रानी, बेगम भोपाल को भेजा था तल्ख पैगाम

1857 की क्रांति, अंग्रेजों की मदद से गुस्साई झांसी की रानी ने भोपाल रियासत को लिखा था धमकी भरा पत्र, नाना साहब पर 1 लाख के इनाम से थी नाराज. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

LAKSHMIBAI LETTER SIKANDAR BEGUM
गुस्साई रानी लक्ष्मीबाई ने लिखा था भोपाल रियासत को पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 9:03 PM IST

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भोपाल: देश की आजादी को लेकर आग 1857 में देश के कई हिस्सों में भड़कने लगी थी, लेकिन उस आग को उस दौर की कई अंग्रेजों की पिछलग्गू रियासतें दबाने में जुटी थीं. इसकी आग मौजूदा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक भी पहुंची थी. उस वक्त यह भोपाल रियासत हुआ करती थी और भोपाल की बेगम थीं सिकंदर बेगम. मराठा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा पर उन्होंने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर एक लाख रुपए का दिया गया था. अंग्रेजों का साथ देने से नाराज होकर झांसी की रानी ने भोपाल की बेगम को पत्र लिखकर कहा था कि "मैं अपनी तलवार की नोंक पर आपको अंग्रेजों की मदद करने से रोक दूंगी."

नाना साहेब से घबराकर किया था इनाम घोषित

1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन की आग देश के कई हिस्सों में सुलगी. उस दौर में मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजबूती से बिगुल फूंका. पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उन्हें दी जाने वाली वार्षिक मदद को रोक दिया. इसके बाद नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व संभाला. उन्होंने एक-एक कर कई क्रांतिकारियों को जोड़ा और कानपुर में अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया और कानपुर पर कब्जा कर लिया. उनके साथ तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने भी नाना साहेब पेशवा का साथ दिया. हालांकि, कुछ समय बाद अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला का फिर उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे नाना साहेब को पकड़ नहीं सके.

Bhopal State Sikandar Begum
भोपाल रियासत की इमारत (ETV Bharat)

भोपाल रियासत ने करवाई थी घोषणा

1857 की क्रांति पर उर्दू में असादुल्लाह खान अपनी किताब 'सिपाही बहादुर' में लिखते हैं कि "कानपुर में हुई पहली क्रांति के बाद भोपाल रियासत की बेगम सिकंदर बेगम ने भी स्वतंत्रता सेनानियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया. उन्होंने 6 अक्टूबर 1857 को बागियों की गिरफ्तारी के लिए एक घोषणा प्रकाशित कराई. इसकी प्रतिलिपी रियासत के हर जिले में भेजी गई. इसमें बागियों की गिरफ्तारी पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी. सशस्त्र बागी को पकड़ने पर 50 रुपए और बिना शस्त्र वाले बागी के लिए तीस रुपए इनाम की घोषणा की गई थी. इसके एक दिन बाद 7 अक्टूबर को रियासत भोपाल की तरफ से एक और घोषणा वितरित की गई. इसमें नाना साहब पेशवा को गिरफ्तार कर पेश करने वालों को पचास हजार रुपए इनाम देने को कहा गया. यह घोषणा भारत सरकार ने प्रकाशित की थी. रियासत भोपाल ने इसको अपनी सीमाओं में दोबारा छापकर वितरिक करवाया था. भारत सरकार ने आगे चलकर इस इनाम की रकम को बढ़ाकर 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए कर दिया था और यह उस दौर में सबसे बड़ा इनाम था."

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गुस्साई रानी लक्ष्मीबाई ने लिखा था पत्र

स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के सिपाही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भोपाल रियासत अंग्रेजों की मदद कर रही थी. इसको लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने सिकंदर बेगम को उन्होंने संदेश भेजा था. असादुल्लाह खान अपनी किताब में खिलते हैं कि "झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सिंकदर बेगम को संदेश भेजा था, इसमें यह अपील की गई थी कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए राष्ट्रवादी सिपाही जो जंग लड़ रहे हैं, उस कार्य में रियासत भोपाल की ओर से अंग्रेज सरकार की मदद न की जाए, लेकिन सिकन्दर बेगम ने झांसी की रानी को यह उत्तर दिया कि मैं जो कुछ कर रही हूं वह ठीक है. इस पर झांसी की रानी ने सिकंदर बेगम को फिर वही संदेश भेजा और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की. बेगम साहिबा ने इस अपील को दोबारा निरस्त कर दिया.

इस पर झांसी की रानी ने रोष व्यक्त करते हुए लिखा ...

मैं शीघ्र ही अपनी वर्तमान मुहिम को पूर्ण कर भोपाल आऊंगी और अपनी तलवार की नोंक पर आपको अंग्रेजों की मदद करने से रोक दूंगी.
सिकंदर बेगम ने रानी के इस पत्र का उत्तर दिया था. उन्होंने लिखा था, रियासत भोपाल को ये गौरव प्राप्त है कि वह सदैव सल्तनत बरतानिया यानी अंग्रेज शासन की वफादारी में सक्रिय और अग्रणी रही है और आगे भी रहेगी. अगर आप भोपाल आना चाहती हैं तो जब आप का दिल चाहे यहां आइये. मेरा आतिशी तोपखाना आपका मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार है.

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