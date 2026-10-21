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मोहन यादव का मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, विभाग में होगी जमकर भर्ती

पुलिस स्मृति दिवस पर मोहन यादव ने शहीदों को किया नमन ( ETV Bharat )

भोपाल: लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. देश और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर पुलिसकर्मियों को याद किया गया. यहां परेड, पुलिस बैंड और सलामी के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन करते हुए उनके साहस और समर्पण को देश और समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के उन 9 जवानों के बलिदान को भी याद किया गया, जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी.