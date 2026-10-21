मोहन यादव का मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, विभाग में होगी जमकर भर्ती
भोपाल में शहीद स्मारक पर राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित. मोहन यादव ने शहीदों के साहस को किया नमन. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 6:10 PM IST
भोपाल: लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. देश और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर पुलिसकर्मियों को याद किया गया. यहां परेड, पुलिस बैंड और सलामी के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन करते हुए उनके साहस और समर्पण को देश और समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के उन 9 जवानों के बलिदान को भी याद किया गया, जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी.
शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित
पुलिस स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने परेड के जरिए वीर जवानों को नमन किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए. उन्होंने शहीद स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, "भारतीय संस्कृति में शस्त्र धारण करने का उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना रहा है. मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया है. देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्य, साहस और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता रहेगा."
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पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर की घोषणा
पुलिस स्मृति दिवस के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा, "प्रदेश में जल्द ही पुलिस विभाग में भर्तियां करने का काम किया जाएगा. इससे पुलिस बल को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. पुलिस बल की मजबूती केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के लिए भी जरूरी है. एक मजबूत और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था ही अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ लोगों के विश्वास को मजबूत कर सकती है."
कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने भी संबोधित किया और पुलिस बल के कर्तव्य, समर्पण और शहीद जवानों के बलिदान को याद किया.