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मध्य प्रदेश में हर साल तैयार होंगे एक करोड़ भ्रूण, किसानों को मिलेगी गिर और साहीवाल गाय

मध्य प्रदेश में हर साल तैयार होंगे एक करोड़ भ्रूण ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के रवींद्र भवन में सोमवार को राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद दुग्ध उत्पादन में बढ़िया काम कर रहे किसानों का सम्मान किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है. इसके तहत करीब 50 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. जहां हर साल एक करोड़ भ्रूण गिर और साहीवाल के तैयार किए जाएंगे.

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