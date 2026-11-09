मध्य प्रदेश में हर साल तैयार होंगे एक करोड़ भ्रूण, किसानों को मिलेगी गिर और साहीवाल गाय

मध्य प्रदेश में हर साल तैयार होंगे एक करोड़ भ्रूण, किसानों को मिलेगी गिर और साहीवाल गाय
भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा, मोहन यादव बोले, 50 एकड़ में अत्याधुनिक ब्रीडिंग सेंटर होगा स्थापित, तैयार होंगे गिर और साहीवाल के भ्रूण. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:45 PM IST
भोपाल: राजधानी के रवींद्र भवन में सोमवार को राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद दुग्ध उत्पादन में बढ़िया काम कर रहे किसानों का सम्मान किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है. इसके तहत करीब 50 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. जहां हर साल एक करोड़ भ्रूण गिर और साहीवाल के तैयार किए जाएंगे.
चित्रकूट में 2 हजार करोड़ से बनेगा परिक्रमा पथ
सीएम डा. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी कर रही है. चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत के परिक्रमा पथ पर दो हजार करोड़ रुपये से विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे चित्रकूट में भी धार्मिक पर्यटन के लिए लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने से पहले 25 लाख लोग आ जाएं तो बड़ी बात होती थी. लेकिन अब यहां पिछले साल 7 करोड़ पर्यटक पहुंचे. इसी कारण अब हम बाकी तीर्थों का भी जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं.
40 लाख के दुधारु पशु पर 13 लाख सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. डाक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं (गाय या भैंस) की डेयरी इकाई स्थापित करने पर लगभग 42 लाख की कुल लागत पर 30 प्रतिशत यानी करीब 13,86,000 तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है.
इसके साथ ही खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर में उन्नत कृषि यंत्रों और उन्नत पशु नस्लों पर आधारित विशेष पशु मेलों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि किसानों में जागरूकता बढ़ सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके.
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पशुपालकों के पास हमेश रहता है पैसा
सीएम ने कहा कि जो पशुपालन करता है, पशुपालन के बलबूते पर उसकी आय में कमी कभी नहीं होती है और निश्चित रूप से ही उसके घर के अंदर समृद्धि का मार्ग बना रहता है. पशुपालन में बकरी पालन, मत्स्य पालन या कोई भी इस प्रकार के पशुओं का पालन खेती के साथ किया जाता है, तो किसान को समृद्धि मिलती है.
इसके बाद हमारी सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है, कि दूध के साथ ही गोबर से हमें जैविक खाद मिलती है. इससे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है. इस तरह यदि पशुपालन और खेती साथ में की जाए तो किसानी को फायदे का धंधा बनाया जा सकता है.