मोहन यादव का पूर्व पीएम पर निशाना, कहा- उन्हें नहीं पता था जीरो बजट अकाउंट का महत्व
भोपाल में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा वर्कशॉप, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को दी चेतावनी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 4:02 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का नाम न लेते हुए उन पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जो पहले प्रधानमंत्री थे, वह बहुत बड़े अर्थशास्त्र के जानकार थे, विदेश की शिक्षा, कई पदों पर रहे, लेकिन जीरो बजट में अकाउंट के खुलने और उसके महत्व को लेकर उन्हें पता ही नहीं था.
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आयोजित साइबर सुरक्षा और स्टेट डाटा सिक्योरिटी राज्य स्तरीय वर्कशॉप का संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए और उसका परिणाम यह निकला कि डीबीटी के जरिए गरीब के हक का पैसा सीधे उनके अकाउंट में गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महू में स्टेट डाटा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री ने दी अधिकारियों को चेतावनी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चेतावनी भी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध की चुनौती सिर्फ कहने की नहीं है, यह एक जवाबदारी का विषय है. यदि इस मामले में लापरवाही हुई तो वसूली भी संबंधित विभाग से ही की जाएगी. किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई एक झटके में चली जाए, यह बेहतर चिंताजनक बात है. ऐसे लोग कई बार पकड़ में ही नहीं आते. अदृश्य शक्ति साइबर में आ रही है. ऐसे में हमें सभी प्रबंधन करने की जरूरत है, ताकि ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके.
आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित " strengthening cyber security frameworks for state data" विषयक राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में विचार साझा किए।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 15, 2026
डिजिटल युग में डेटा केवल सूचना नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास और राष्ट्र की महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। आज जब… pic.twitter.com/VvfATblpyS
डिजिटल माध्यम से जब लोगों को लाभ पहुंच रहा है, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा है. तभी लोगों का विश्वास इस व्यवस्था से बना रह सकेगा. राज्य का डाटा सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है. आज के दौर में डेटा सुरक्षा सीमा की सुरक्षा से बढ़कर है. मुख्यमंत्री ने महू में राज्य सरकारी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की मदद से अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने का भी ऐलान किया.
एडीजी बोले एमपी में हुआ था पहला साइबर अपराध
इसके पहले एडीजी एसाई मनोहर ने कोविड जैसी बीमारी साइबर अपराध भी है. उन्होंने भोपाल में घटी एक घटना की जानकारी देते हुए कहा वर्ष 2000 में भोपाल में जब वे एडीशनल एसपी थे, उस दौरान भोपाल में एक स्कूल संचालित करने वाले रिटायर्ड डीजीपी ने एक कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लिया था, जिन्होंने कनेक्शन का कार्ड लगाया, उसने उसकी जानकारी चुरा ली. यह देश में दर्ज हुआ पहला साइबर अपराध था. उसके बाद आज 1 लाख एफआईआर सायबर अपराध दर्ज हो चुके हैं.
इस दौरान 14 सालों में 77 गुना सायबर अपराध बढ़ा है. प्रदेश में हर साल करीबन 77 हजार सायबर की शिकायतें आ रही हैं. पिछले साल ही 1400 सायबर अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं. एडीजी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में सायबर हेल्पलाइन की क्षमता को तीन गुना तक बढ़ाया गया है. इसकी नतीजा यह निकला कि अब तक लोगों के 137 करोड़ रुपए सायबर फ्रॉड से बचाए जा चुके हैं.
- लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी, मोहन यादव ने एक क्लिक में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपए
- मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों पर बरसा पैसा, मोहन यादव सरकार ने दी 360 करोड़ की राशि
प्रमुख सचिव एम सेल्वेंद्रन ने बताया कि "पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह से लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है. इस एक्ट के दायरे में फेसबुक के अलावा लोगों का डाटा लेने वाली सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थान आ जाएंगे. इसके बाद डाटा लीक होने की स्थिति में 250 करोड़ रुपए तक के पेनाल्टी का प्रावधान किया जा रहा है. इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर भी आएगी."