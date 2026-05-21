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सीएम ने लगाई स्कूल शिक्षा विभाग की क्लास, मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए शुरू होगी नई योजना

विभागों की समीक्षा बैठक में लगी स्कूल शिक्षा विभाग की क्लास ( Etv Bharat )