ETV Bharat / state

सीएम ने लगाई स्कूल शिक्षा विभाग की क्लास, मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए शुरू होगी नई योजना

मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, शिक्षा घर योजना की होगी शुरुआत, भोपाल से बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

BHOPAL MP EDUCATION SYSTEM
विभागों की समीक्षा बैठक में लगी स्कूल शिक्षा विभाग की क्लास (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर स्कूल से जोड़ने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना का नाम है शिक्षा घर योजना. मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर अपनी सहमति दे दी है. अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठक की शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग से की गई.

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि उनके विभाग ने पिछले ढाई साल में क्या-क्या काम किए और अगले ढाई साल के लिए उनकी क्या तैयारी है. बैठक में विभागों की परफॉर्मेंस का प्रजेंटेशन दिया गया.

नई योजना से बच्चों को मिलेगा फायदा

प्रदेश सरकार के ढाई साल पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा विभागवार समीक्षा बैठक की जा रही है. बैठकों की शुरुआत सुबह 11 बजे से हुई. स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को फिर से स्कूलों में लाने के निर्देश दिए. इसके लिए बैठक में एक नई योजना शिक्षा घर को मंजूरी दे दी गई. इस योजना में कक्षा 8वीं में फेल हो चुके और इसके बाद पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे.

BHOPAL MP EDUCATION SYSTEM SHIKSHA GHAR SCHEME
एमपी में बच्चों के लिए शुरू होगी नई योजना (Getty Images)

ऐसे बच्चों को स्कूल शिक्षा और उनके स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा. बैठक में मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने के भी निर्देश दिए.

अगले ढाई साल की क्या योजना है?

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, '' एक जुलाई से पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, जिससे इसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित न हो. बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ महिला बाल विकास विभाग को भी काम करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में सीएम ने बारिश के पहले स्कूल भवनों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि सभी स्कूलों की बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जाए.

यह भी पढ़ें-

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पिछले ढाई साल का हिसाब-किताब लिया, इसके अलावा अगले ढाई साल की तैयारियों को लेकर भी सवाल किए. सीएम ने पूछा कि विभाग में किस तरह की चुनौतियां हैं और उनके निराकरण के लिए क्या रोडमैप है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
MP GOVT NEWS
MOHAN YADAV NEWS
MP GOVT REVIEW BY CM
BHOPAL MP EDUCATION SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.