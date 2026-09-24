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भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से गया, रीवा और दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने 3 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. देखिए इनके फेरे, टाइमिंग और हॉल्ट. राकेश पटेल की रिपोर्ट.

Bhopal Special Trains
पश्चिम मध्य रेलवे ने की 3 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:38 AM IST

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नर्मदापुरम : पितृपक्ष, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति स्टेशन से गया, रीवा और दानापुर के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों का लाभ इटारसी, नर्मदापुरम समेत भोपाल मंडल के यात्रियों को भी मिलेगा. रेलवे को उम्मीद है कि इन स्पेशल ट्रेनों से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम होगा. यात्रियों की संख्या को देखते हुए और भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं.

भोपाल से गया के लिए स्पेशल ट्रेन के 3 फेरे

गया के लिए पितृपक्ष स्पेशल के 3 फेरे होंगे. गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति-गया स्पेशल 27 सितंबर, 2 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को चलेगी. यह ट्रेन रानी कमलापति से दोपहर 3:20 बजे चलकर नर्मदापुरम 4:34 बजे और इटारसी 5:05 बजे पहुंचेगी. अगले दिन दोपहर 2:30 बजे गया पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 01662 गया-रानी कमलापति स्पेशल 30 सितंबर, 5 और 10 अक्टूबर को चलेगी. यह गया से दोपहर 3:30 बजे चलकर इटारसी अगले दिन दोपहर 2:05 बजे इटारसी और नर्मदापुरम 2:43 बजे पहुंचेगी.

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भोपाल से गया के लिए स्पेशल ट्रेन के 3 फेरे (ETV BHARAT)

भोपाल से रीवा चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

रीवा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलेगी. गाड़ी संख्या 02191 रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा स्पेशल 17, 24 अक्टूबर और 7, 14 नवंबर को रात 10:15 बजे रवाना होगी. ये अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी. वापसी में 02192 रीवा-रानी कमलापति स्पेशल इन्हीं तारीखों को दोपहर 12:30 बजे चलकर रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी. यह ट्रेन विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर और सतना में रुकेगी. इसमें 22 कोच होंगे.

रानी कमलापति स्टेशन से दानापुर ट्रेन

दानापुर के लिए 11-11 फेरे वाली स्पेशल ट्रेन चलेगी. गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी. यह रानी कमलापति से दोपहर 2:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे दानापुर पहुंचेगी. वापसी में 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी.

यह ट्रेन इटारसी जंक्शन समेत नर्मदापुरम, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, डीडीयू जंक्शन, बक्सर और आरा में रुकेगी. ट्रेन में 24 आईसीएफ कोच होंगे. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने ये जानकारी दी. ट्रेनों की पूरी जानकारी एनटीईएस, रेलवन ऐप और रेलवे की 139 पूछताछ सेवा से मिल सकती है.

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